Новости Казани

В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани 21 крышная котельная — их оборудование постепенно выходит из строя: значительная часть деталей выпущена ещё в 1980-х, запчасти сняты с производства или поставлялись из недружественных стран. Об этом на сессии Казгордумы заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Жители таких домов платят только за газ и электричество — счета примерно в 2,5 раза ниже, чем при централизованном отоплении. Но тариф не включает затраты на капремонт и модернизацию, поэтому оборудование эксплуатируется без обновления.

В качестве решения изучают опыт Москвы, где котельные вывели из состава общего имущества и передали спецорганизациям с отдельным тарифом. В Казани рассматривают аналогичный вариант, но пока не удалось получить согласие всех собственников. «Будем инициировать обращение в правительство РФ и Минстрой — на своём уровне вопрос не сдвигается», — заявил Гиниятуллин.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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