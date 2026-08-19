В Казани предложили включить крышные котельные в программу капремонта

В Казани 21 крышная котельная — их оборудование постепенно выходит из строя: значительная часть деталей выпущена ещё в 1980-х, запчасти сняты с производства или поставлялись из недружественных стран. Об этом на сессии Казгордумы заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Жители таких домов платят только за газ и электричество — счета примерно в 2,5 раза ниже, чем при централизованном отоплении. Но тариф не включает затраты на капремонт и модернизацию, поэтому оборудование эксплуатируется без обновления.

В качестве решения изучают опыт Москвы, где котельные вывели из состава общего имущества и передали спецорганизациям с отдельным тарифом. В Казани рассматривают аналогичный вариант, но пока не удалось получить согласие всех собственников. «Будем инициировать обращение в правительство РФ и Минстрой — на своём уровне вопрос не сдвигается», — заявил Гиниятуллин.