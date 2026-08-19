Кабачковые оладьи получаются мокрыми внутри из-за одной ошибки: соль здесь решает все

Кабачковые оладьи кажутся почти беспроигрышным летним блюдом: натереть овощ, добавить яйцо и муку, а затем обжарить. Но вместо румяных оладий с нежной серединой иногда получается влажная масса, которая расползается на сковороде и требует всё новых ложек муки.

Чаще всего проблема начинается ещё до жарки. Кабачок содержит много влаги, а соль вытягивает из него сок. Поэтому солить натёртый овощ лучше заранее, дать ему немного постоять и тщательно отжать жидкость. Тогда тесто получится гуще без лишней муки.

Соль добавляем до замешивания теста

Молодой кабачок можно использовать вместе с кожицей. Его натирают на крупной тёрке, слегка солят, перемешивают и оставляют примерно на 10–15 минут.

За это время в миске появляется заметное количество жидкости. Кабачковую массу перекладывают в сито или марлю и хорошо отжимают.

В подборке рецептов Роскачества также советуют отжимать измельчённые кабачки перед приготовлением оладий, поскольку лишняя влага влияет на консистенцию теста.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я натирала кабачок, сразу солила уже готовое тесто и начинала жарить. Пока доходила до последней партии, на дне миски буквально стояла вода, и приходилось снова подсыпать муку. Теперь сначала солю только кабачок, жду минут десять и хорошо его отжимаю. Тесто получается намного стабильнее, а сами оладьи — не такими мокрыми внутри».

Мука не должна спасать жидкое тесто

На один кабачок весом около 400–500 г понадобится:

1 яйцо;

2–3 ст. ложки муки;

1 небольшой зубчик чеснока;

зелень по желанию;

чёрный перец;

растительное масло для жарки.

Соль дополнительно может вообще не понадобиться — часть её уже останется после предварительной подготовки кабачка.

Главная ошибка — пытаться загустить выделившийся сок большим количеством муки. Оладьи действительно перестанут растекаться, но станут плотными и потеряют выраженный овощной вкус.

Похожий принцип используется и в рецептах Food.ru — натёртые кабачки избавляют от лишней жидкости, а уже затем соединяют с яйцом, мукой и другими ингредиентами.

Тесто лучше готовить непосредственно перед жаркой

Даже хорошо отжатый кабачок продолжает постепенно выделять влагу. Поэтому замешивать тесто утром, чтобы пожарить оладьи вечером, не стоит.

Отжатый овощ соединяют с яйцом, зеленью и чесноком, а муку добавляют последней. Масса должна уверенно держаться на ложке, но не превращаться в плотное тесто.

Если первая партия всё равно сильно растекается, можно добавить ещё небольшое количество муки. Но делать это лучше постепенно, буквально по ложке.

Толстые оладьи чаще остаются влажными

Даже правильно подготовленное тесто можно испортить уже на сковороде. Если выкладывать огромные порции, снаружи оладьи быстро приобретут красивую корочку, тогда как середина не успеет нормально приготовиться.

Сковороду предварительно разогревают с небольшим количеством масла. Тесто выкладывают ложкой и слегка разравнивают, формируя не слишком толстые оладьи.

Жарить лучше на среднем огне. Слишком сильный нагрев быстро подрумянит поверхность, но не даст середине достаточно времени.

Крышка помогает довести середину

После переворачивания огонь можно немного уменьшить и ненадолго прикрыть сковороду крышкой. Тепло будет воздействовать не только снизу, поэтому середина приготовится равномернее.

Но долго держать оладьи под крышкой тоже не нужно: внутри скапливается пар, из-за которого хрустящая поверхность начинает размягчаться.

Готовые оладьи лучше выкладывать не высокой стопкой, а сначала на бумажное полотенце или решётку. Так они не будут активно отпаривать друг друга.

Яйцо внутри должно приготовиться

Определять готовность только по золотистой поверхности нельзя. В составе теста находится сырое яйцо, поэтому середина тоже должна пройти достаточную термическую обработку.

Роспотребнадзор напоминает, что блюда с яйцами необходимо тщательно прожаривать. Если оладьи быстро темнеют снаружи, но остаются сырыми внутри, правильнее уменьшить нагрев, а не снимать их раньше.

Особенно это актуально для толстых оладий: красивая корочка ещё ничего не говорит о состоянии центра.

Главное происходит до сковороды

Секрет здесь действительно связан с солью, но не в том смысле, что её нужно добавить больше. Наоборот, соль используется заранее, чтобы помочь кабачку отдать лишнюю влагу.

Схема простая: натереть кабачок, слегка посолить, оставить примерно на 10–15 минут, хорошо отжать и только затем добавить яйцо и муку.

Тогда не приходится превращать овощное тесто в мучное ради подходящей густоты. А если дополнительно делать оладьи небольшими и жарить на умеренном огне, получить румяную поверхность и нормально приготовленную нежную середину становится значительно проще.

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