Жареную картошку солю только в конце: иначе румяной корочки можно не дождаться

У жареной картошки всего несколько ингредиентов, но результат каждый раз может быть разным. В одной сковороде получаются золотистые брусочки с мягкой серединой, в другой — бледная картофельная масса, которая больше тушилась, чем жарилась.

Один из приемов — не солить картофель сразу после нарезки. Если цель — выраженная корочка, соль удобнее добавлять ближе к концу приготовления. А еще важнее убрать с поверхности картофеля лишнюю влагу и не перегружать сковороду.

Почему с солью лучше не спешить

Соль способна вытягивать влагу из продуктов. Если посолить нарезанный сырой картофель и оставить его ждать сковороды, на поверхности постепенно появится жидкость.

Для румяной корочки это лишняя помеха. Сначала воде придется испариться, и только после этого поверхность сможет интенсивно подрумяниваться.

Именно удаление лишней влаги — один из ключевых приемов при жарке. В материалах Роскачества о приготовлении картофеля также советуют учитывать особенности сорта и содержание крахмала: от них зависит, насколько хорошо клубни подходят для разных способов приготовления.

Редактор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше я солила картошку сразу после того, как выкладывала ее на сковороду, а потом постоянно перемешивала. В итоге она часто получалась мягкой и местами разваливалась. Теперь сначала хорошо подрумяниваю картофель и только ближе к концу добавляю соль. Корочка получается заметно лучше, особенно если не трогать ломтики первые несколько минут».

После нарезки картофель нужно обсушить

Для жарки клубни нарезают примерно одинаковыми брусочками или ломтиками. При желании их можно промыть холодной водой, чтобы убрать часть поверхностного крахмала.

Но после воды наступает обязательный этап — тщательная сушка.

Картофель раскладывают на бумажном или чистом кухонном полотенце и убирают капли с поверхности. Если отправить мокрые ломтики в масло, вода начнет активно испаряться, температура поверхности снизится, а содержимое сковороды будет хуже подрумяниваться.

Похожий принцип используется в рецептах жареного картофеля на Food.ru: перед приготовлением картофель обсушивают, а затем отправляют на разогретую сковороду.

Масло и сковороду сначала разогреваем

Картофель не стоит выкладывать одновременно с включением плиты. Сковороде нужно дать прогреться, затем добавить растительное масло и только после этого начинать жарку.

При этом масло не должно дымиться. Максимальный нагрев не ускорит приготовление: снаружи картошка может быстро потемнеть, оставаясь твердой внутри.

Для жарки лучше подходит широкая сковорода. Чем свободнее расположены ломтики, тем быстрее испаряется влага.

Полная сковорода — враг корочки

Если высыпать килограмм картофеля в небольшую сковороду, кусочки окажутся в несколько слоев. Они начнут активно отдавать влагу, а пар будет задерживаться между ними.

В результате получится скорее тушеный картофель.

Для большой порции разумнее использовать широкую посуду или приготовить картошку в два захода. Это занимает немного больше времени, зато корочка появляется значительно легче.

Первые минуты лопатку лучше не брать

Постоянное перемешивание — еще одна распространенная привычка, которая мешает картофелю подрумяниться.

После выкладывания на сковороду ломтикам нужно дать несколько минут спокойно соприкасаться с горячей поверхностью. Когда нижняя сторона станет золотистой, картофель можно перевернуть.

После этого его снова оставляют на некоторое время. Чем меньше ненужных движений, тем лучше сохраняется форма ломтиков.

В рецептах на российском портале «Едим Дома» также встречается принцип приготовления картофеля на хорошо разогретой сковороде с последующим обжариванием до золотистой корочки.

Когда именно добавлять соль

Ждать момента, когда картофель уже лежит на тарелке, необязательно. Посолить его можно примерно за несколько минут до окончания приготовления, когда основная корочка уже сформировалась.

В этот же момент удобно добавить черный перец, сушеный чеснок или другие специи.

Свежий чеснок лучше положить совсем незадолго до выключения плиты. Если добавить его в начале, мелкие кусочки могут сгореть раньше, чем приготовится картофель.

Лук тоже стоит отправлять на сковороду позднее картошки — ему требуется значительно меньше времени.

Крышку оставляю для других блюд

При жарке крышка удерживает внутри сковороды пар. Если хочется получить именно хрустящую поверхность, большую часть времени картофель лучше готовить открытым.

Исключение можно сделать для очень крупных ломтиков. Если они уже подрумянились, но внутри остаются твердыми, нагрев уменьшают и ненадолго прикрывают сковороду. После этого крышку снова снимают, чтобы избавиться от лишней влаги.

Получается, что позднее добавление соли действительно помогает, но румяная картошка зависит сразу от нескольких условий: сухой поверхности ломтиков, горячей сковороды, свободного пространства и терпения.

Поэтому схема простая: нарезать картофель, при необходимости промыть, тщательно обсушить, отправить в разогретое масло и первые минуты не трогать. Соль появляется уже тогда, когда золотистая корочка практически сформировалась.

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