Экономика

Выплаты Украины по госдолгу с начала года достигли $4,81 млрд

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Украина с начала года направила кредиторам $4,8...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С начала 2026 года Украина перечислила кредиторам $4,81 млрд на обслуживание и погашение государственного долга, сообщает ТАСС.

Из этой суммы Международный валютный фонд получил $1,587 млрд, на выплаты Всемирному банку, по валютным облигациям госзайма, Евросоюзу и другим кредиторам направлено $3,224 млрд.

Государственный долг Украины достиг $218–219 млрд и растет на $4–5 млрд в месяц. По прогнозу Минфина Украины, к концу 2026 года он увеличится до $240 млрд.

В результате к концу 2026 года на каждого украинца придется $8,5 тыс. задолженности, а к концу 2027 года — $10,4 тыс.

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