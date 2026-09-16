Craftersy от Т-Банка вернулось в App Store под видом книги рецептов

В App Store снова появилось приложение Т-Банка — на этот раз под названием Craftersy. Оно маскируется под онлайн-книгу рецептов и оптимизировано под iOS 27.

В описании Craftersy говорится, что после выхода iOS 27 некоторые версии приложений могут работать некорректно. Чтобы этого избежать, пользователям предлагают установить Craftersy или CraftT.

По данным «Компьютерры», новая версия будет доступна несколько часов. Приложение, скорее всего, удалят из магазина в ближайшее время, как это уже бывало раньше.