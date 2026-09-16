Новости Татарстана

С 15 сентября в Татарстане разрешили охоту на лося и пушных зверей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане с 15 сентября открыт сезон охоты н...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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С 15 сентября в Татарстане стартовал сезон охоты на четыре вида животных. Об этом сообщили в Госкомитете РТ по биоресурсам. В перечень разрешенных для добычи видов попали заяц-русак, лисица, корсак и лось всех половозрастных групп.

Для пушных зверей охота будет открыта до 28 февраля 2027 года. Речь идет о зайце, лисице и корсаке. На лося сезон продлится до 10 января 2027 года, но охотиться можно только в сроки, прописанные в разрешении.

В ведомстве напомнили охотникам о необходимости строго соблюдать Правила охоты. Также важно придерживаться установленных норм допустимой добычи. Отдельное требование касается безопасности при обращении с огнестрельным оружием.

Все разрешения действуют на определенных условиях. Охотникам стоит внимательно проверять указанные в них даты и не нарушать установленные ограничения.

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