Sony анонсировала наушники Pulse и Pulse Edge для PS5

Компания Sony представила две гарнитуры для консоли PlayStation 5 — базовую Pulse и более оснащённую Pulse Edge. Обе модели получили складную конструкцию, которая упрощает транспортировку, и внешне выглядят похоже друг на друга. Об этом пишет издание Astera.

Расширенная версия Pulse Edge отличается комплектацией: в неё входят система активного шумоподавления, съёмный микрофон, чехол для хранения и разъём 3,5 мм для подключения периферии. Помимо этого, обе модели поддерживают передачу звука без потерь и раздельную передачу каналов через технологию PS Link. Подключать наушники можно не только к PS5, но и к компьютерам под управлением Windows и macOS.

Базовую модель Pulse Sony планирует выпустить до конца года, а Pulse Edge появится в продаже позднее. Сроки и цены на новинки пока не уточняются.