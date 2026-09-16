Технологии

Sony анонсировала наушники Pulse и Pulse Edge для PS5

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Компания Sony представила две гарнитуры для консоли PlayStation 5 — базовую Pulse и более оснащённую Pulse Edge. Обе модели получили складную конструкцию, которая упрощает транспортировку, и внешне выглядят похоже друг на друга. Об этом пишет издание Astera.

Расширенная версия Pulse Edge отличается комплектацией: в неё входят система активного шумоподавления, съёмный микрофон, чехол для хранения и разъём 3,5 мм для подключения периферии. Помимо этого, обе модели поддерживают передачу звука без потерь и раздельную передачу каналов через технологию PS Link. Подключать наушники можно не только к PS5, но и к компьютерам под управлением Windows и macOS.

Базовую модель Pulse Sony планирует выпустить до конца года, а Pulse Edge появится в продаже позднее. Сроки и цены на новинки пока не уточняются.

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