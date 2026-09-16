Технологии

iPhone 18 Pro Max возглавил предзаказы новой линейки Apple в «М.Видео»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Первые семь дней предзаказов на новую линейку Apple показали, что чаще всего покупатели выбирают iPhone 18 Pro Max. Об этом 16 сентября ТАСС сообщили представители «М.Видео».

В компании уточнили: общее количество предзаказов на смартфоны за этот срок оказалось на уровне прошлого года за аналогичный период. Самая востребованная конфигурация — с памятью 256 ГБ, а среди цветов лидирует новый оттенок «Бургунди».

Заметнее других новинок оказались AirPods 5: предзаказов на них на 20% больше, чем у предыдущего поколения, сообщили в «М.Видео».

На новые умные часы компания также фиксирует стабильный спрос. Предзаказы на Apple Watch Series 12 и Apple Watch Ultra 4 за первую неделю находятся на уровне предыдущего поколения за аналогичный период.

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