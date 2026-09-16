Двое мужчин организовали нарколабораторию под Казанью — изъято 1,7 кг клефедрона

Подпольная нарколаборатория работала в пригороде Казани. Вычислить её удалось сотрудникам МВД по Татарстану, которые задержали двух мужчин. По данным ведомства, именно они наладили выпуск запрещённых веществ. Один из задержанных — 30-летний житель Казани, второй — 29-летний житель Зеленодольского района.

Во время обыска в помещении оперативники нашли 1,7 килограмма клефедрона. Кроме готового наркотика, изъяты 70 литров прекурсоров, химические реактивы, лабораторное оборудование и упаковочный материал — всё, что требовалось для поточного производства.

Сбывать товар подозреваемые собирались в Зеленодольском и Высокогорском районах, уточнили в МВД по РТ.

Против обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения — оба отправлены под стражу.