Новости Татарстана

Двое мужчин организовали нарколабораторию под Казанью — изъято 1,7 кг клефедрона

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Подпольная нарколаборатория работала в пригороде Казани. Вычислить её удалось сотрудникам МВД по Татарстану, которые задержали двух мужчин. По данным ведомства, именно они наладили выпуск запрещённых веществ. Один из задержанных — 30-летний житель Казани, второй — 29-летний житель Зеленодольского района.

Во время обыска в помещении оперативники нашли 1,7 килограмма клефедрона. Кроме готового наркотика, изъяты 70 литров прекурсоров, химические реактивы, лабораторное оборудование и упаковочный материал — всё, что требовалось для поточного производства.

Сбывать товар подозреваемые собирались в Зеленодольском и Высокогорском районах, уточнили в МВД по РТ.

Против обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере. Суд избрал меру пресечения — оба отправлены под стражу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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