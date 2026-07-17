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Башню Сююмбике и стены Казанского кремля отреставрируют за 976 млн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Реставрация башни Сююмбике и стен Казанского кр...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Знаменитый архитектурный ансамбль Казанского кремля ждет масштабное обновление. Специалисты обследовали башню Сююмбике и нашли серьезные дефекты: трещины, разрушение кирпичной кладки, коррозию металла и повреждение деревянных конструкций. Об этом сообщили в Министерстве культуры Татарстана.

На реставрацию башни выделили более 130 млн рублей. Укрепят фундамент и стены, заменят поврежденные участки кладки, обновят кровлю с полумесяцем, фасад, окна и внутренние лестницы. Завершить работы планируют до декабря 2026 года.

Еще около 800 млн рублей пойдет на реставрацию четырех участков кремлевских стен между башнями. Самый аварийный — между Спасской и Юго-западной башнями: там сквозные трещины, разрушенная кладка и плесень. Стены должны привести в порядок к августу 2027 года.

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