Башню Сююмбике и стены Казанского кремля отреставрируют за 976 млн рублей

Знаменитый архитектурный ансамбль Казанского кремля ждет масштабное обновление. Специалисты обследовали башню Сююмбике и нашли серьезные дефекты: трещины, разрушение кирпичной кладки, коррозию металла и повреждение деревянных конструкций. Об этом сообщили в Министерстве культуры Татарстана.

На реставрацию башни выделили более 130 млн рублей. Укрепят фундамент и стены, заменят поврежденные участки кладки, обновят кровлю с полумесяцем, фасад, окна и внутренние лестницы. Завершить работы планируют до декабря 2026 года.

Еще около 800 млн рублей пойдет на реставрацию четырех участков кремлевских стен между башнями. Самый аварийный — между Спасской и Юго-западной башнями: там сквозные трещины, разрушенная кладка и плесень. Стены должны привести в порядок к августу 2027 года.