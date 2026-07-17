ChatGPT научился искать файлы и картинки в истории

OpenLab обновила поиск в ChatGPT. Теперь боковая панель чатбота находит не только старые диалоги, но и загруженные документы, изображения и проекты. Функция доступна на всех платформах: в веб-версии, на iPhone и Android, в том числе бесплатным пользователям. Результаты можно фильтровать — например, показывать только картинки или файлы из определённого проекта. Найдя нужное, можно сразу перейти к соответствующему чату, документу или изображению.