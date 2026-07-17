Неандертальцы на Алтае лечили зубы 59 тысяч лет назад

Археологи нашли в Чагырской пещере на Алтае коренной зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет. На нем обнаружили следы, которые указывают на стоматологическое вмешательство. На боковых поверхностях зуба видны царапины от зубочистки, а в центре — аккуратное глубокое отверстие, доходящее до нервной части. Исследователи повторили эксперимент: каменным орудием, похожим на найденные в пещере, просверлили отверстие в современных зубах — результат оказался идентичным. Края отверстия на древнем зубе стерты и отполированы, что говорит о том, что операция проводилась на живом человеке, и зуб продолжал функционировать. Под отверстием был глубокий кариес — вероятно, древний «врачеватель» пытался удалить больную ткань. Операция была мучительной, так как обезболивающих тогда не существовало.