Технологии

Неандертальцы на Алтае лечили зубы 59 тысяч лет назад

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Археологи нашли в Чагырской пещере на Алтае зуб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Археологи нашли в Чагырской пещере на Алтае коренной зуб неандертальца возрастом около 59 тысяч лет. На нем обнаружили следы, которые указывают на стоматологическое вмешательство. На боковых поверхностях зуба видны царапины от зубочистки, а в центре — аккуратное глубокое отверстие, доходящее до нервной части. Исследователи повторили эксперимент: каменным орудием, похожим на найденные в пещере, просверлили отверстие в современных зубах — результат оказался идентичным. Края отверстия на древнем зубе стерты и отполированы, что говорит о том, что операция проводилась на живом человеке, и зуб продолжал функционировать. Под отверстием был глубокий кариес — вероятно, древний «врачеватель» пытался удалить больную ткань. Операция была мучительной, так как обезболивающих тогда не существовало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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