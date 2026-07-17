Жилые комплексы: Новости

В Татарстане побит рекорд по ипотечным сделкам в июне

Служба новостей Автор статьи
В июне 2026 года в Татарстане зафиксирован реко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июне 2026 года в Татарстане зарегистрировали рекордные 6 476 ипотечных сделок. Это на 51,9% больше, чем в том же месяце прошлого года, и на 26,3% больше, чем в мае. Данные опубликовало Управление Росреестра по республике.

Особенно заметно вырос спрос на жилищные кредиты в Казани. Но основная масса договоров по-прежнему заключается в муниципальных районах — люди активно интересуются загородной и региональной недвижимостью.

Ранее эксперты рассказали, когда в 2026 году выгоднее снимать и покупать жилье в Казани, и дали прогнозы по рынку недвижимости на год.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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