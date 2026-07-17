В VK опровергли слухи об удалении приложений с телефонов россиян

В соцсетях распространилась информация, что с телефонов россиян могут исчезнуть все сервисы VK. В компании заявили, что это фейк: установленные приложения продолжают работать без ограничений.

В пресс-службе VK пояснили, что все сервисы холдинга — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «Макс» и другие — функционируют в обычном режиме. Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android, а также через APK-файлы.

Ранее приложения VK исчезли из App Store и Google Play. В компании отметили, что Apple удалила сервисы без предупреждения, а пользователи iOS потеряли возможность получать пуш-уведомления. Для Android таких ограничений нет.

Специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов пояснил, что удаление программы из магазина не означает ее удаление с устройства. Пользователи могут скачивать приложения с альтернативных площадок или пользоваться веб-версиями.