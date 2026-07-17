Технологии

Infinix Hot 70 Pro меняет цвет под воздействием температуры и ультрафиолета

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Infinix представила смартфон Hot 70 Pro с корпу...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания Infinix представила смартфон Hot 70 Pro с необычным дизайном: корпус устройства меняет цвет в зависимости от температуры или ультрафиолетового излучения. В оранжевом варианте (Thermo Orange) оттенок меняется при нагреве, в зеленом (Mirage Green) под ультрафиолетом проявляется узор звездного неба, а фиолетовая версия (Silk Glow Purple) переливается за счет нанокристаллов. Для любителей классики доступны черный и синий цвета без эффектов. На задней панели расположен миниатюрный матричный экран Active Matrix Cube, имитирующий объектив камеры в выключенном состоянии.

Смартфон защищен от воды и пыли по стандарту IP68 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810, хотя компания не уточняет, какие именно тесты проводились.

Infinix Hot 70 Pro оснащен 6,76-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 144 Гц (доступны режимы 45, 60, 90, 120 и 144 Гц). В основе лежит чипсет MediaTek Dimensity 7100 с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Основная камера имеет разрешение 50 МП с сенсором Sony IMX882, фронтальная — 8 МП. Емкость аккумулятора варьируется в зависимости от региона: 5600 или 6000 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 45 Вт, адаптер входит в комплект.

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