Технологии

VK опровергла слухи об удалении своих приложений с телефонов россиян

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В соцсетях распространилась информация о том, что с телефонов россиян могут исчезнуть все сервисы VK. В компании заявили, что это фейк: установленные приложения продолжают работать без ограничений.

В пресс-службе VK уточнили, что все сервисы холдинга — «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «Макс» и другие — функционируют в обычном режиме. Приложения по-прежнему можно скачать в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android, а также через APK-файлы.

Пользователи Android продолжат получать пуш-уведомления о сообщениях и звонках. Ранее приложения VK были удалены из App Store и Google Play, но ранее установленные программы остались на устройствах. В компании отметили, что Apple удалила сервисы без предупреждения, а пользователи iOS потеряли возможность получать пуш-уведомления.

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов пояснил, что удаление приложений из магазинов не означает их удаление с телефона: программы можно скачать с альтернативных площадок или пользоваться веб-версиями. Он также отметил, что разработчики часто оставляют внутри приложений рекомендации по альтернативным источникам загрузки.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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