Технологии

ChatGPT за час доказал математическую гипотезу 50-летней давности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

OpenAI сообщила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов, сформулированную в 1970-х годах. Задача относится к теории графов — разделу дискретной математики. Нейросеть справилась с ней за час, делегировав работу 64 виртуальным ассистентам, которые обрабатывали разные типы алгоритмов.

Пока доказательство проходит проверку математиками. Эксперты уже называют это прорывом. Как отметил математик из Принстонского университета Нога Алон, инструменты ИИ меняют математические исследования. При этом нейросеть не изобрела новый способ решения, а объединила уже известные методы.

Математик из Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленд считает, что ИИ продолжит находить «простые» научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. OpenAI также опубликовала инструкцию, которая привела к доказательству: нейросеть попросила ассистентов тратить как можно больше времени перед ответом или отказом.

Подробности приводит научно-популярный журнал Scientific American.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

день назад

В Steam началась бесплатная раздача игры

Новости Казани

2 часа назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии

после травления тараканов когда можно ли мыть полы

Польза

10 часов назад

Прожила 117 счастливых лет, отказавшись от зелени: одно блюдо оставалось в ее меню всегда

Гид по Казани

3 дня назад

Гид по стилю: лучшие решения для мужчин и женщин

рерайтинг диплома цена в Москве

Новости России

день назад

Синоптики пересмотрели прогноз на конец лета: август и сентябрь принесут неожиданные изменения

Новости России

день назад

Осень готовит невиданный сюрприз: синоптики рассказали, какой она может стать впервые за 250 лет

Гороскопы

день назад

Верность не их сильная сторона: астролог раскрыл знаки Зодиака, которым приписывают тягу к изменам

Не у нас

20 часов назад

В Госдуме рассказали о новых правилах диспансеризации

Технологии

день назад

Spotify добавил ИИ-поиск музыки для подписчиков Premium
Экономика
4 минуты назад

Корпоративные кредиты в России впервые превысили 100 трлн рублей

Портфель корпоративных кредитов в России впервы...

Кулинария

41 минуту назад

Огурцы будут хрустеть до самой зимы: простой рецепт засолки без лишних хлопот

Технологии

час назад

В VK опровергли слухи об удалении приложений с телефонов россиян

Технологии

час назад

VK опровергла слухи об удалении своих приложений с телефонов россиян

Технологии

2 часа назад

Microsoft рекомендует перейти на Windows Server 2025
Метшин проверил ремонт улицы Мавлютова: работы ...
Новости Казани
2 часа назад

Метшин проверил ремонт улицы Мавлютова: работы выполнены на 50%

Технологии

3 часа назад

Infinix Hot 70 Pro: смартфон-хамелеон для игр и не только

Новости Казани

4 часа назад

Слоны в казанском зоопарке устроили забег под ливнем

Технологии

4 часа назад

«ВКонтакте» перевела все сервисы на домен vk.ru
Почему последствия родов могут проявиться спуст...
Интересное в Казани
4 дня назад

Почему последствия родов могут проявиться спустя годы: гинеколог из Казани рассказала, на что обратить внимание после 40