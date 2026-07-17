ChatGPT за час доказал математическую гипотезу 50-летней давности

OpenAI сообщила, что их новая модель GPT смогла доказать гипотезу о двойном покрытии циклов, сформулированную в 1970-х годах. Задача относится к теории графов — разделу дискретной математики. Нейросеть справилась с ней за час, делегировав работу 64 виртуальным ассистентам, которые обрабатывали разные типы алгоритмов.

Пока доказательство проходит проверку математиками. Эксперты уже называют это прорывом. Как отметил математик из Принстонского университета Нога Алон, инструменты ИИ меняют математические исследования. При этом нейросеть не изобрела новый способ решения, а объединила уже известные методы.

Математик из Массачусетского технологического института Эндрю Сазерленд считает, что ИИ продолжит находить «простые» научные загадки, замаскированные под сложные, и успешно их решать. OpenAI также опубликовала инструкцию, которая привела к доказательству: нейросеть попросила ассистентов тратить как можно больше времени перед ответом или отказом.

Подробности приводит научно-популярный журнал Scientific American.