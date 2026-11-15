Новогодний десерт «Снежные облака» готовится без духовки: рецепт воздушного лакомства из нескольких ингредиентов

На Новый год хочется приготовить десерт, который будет выглядеть празднично, но не потребует нескольких часов у плиты. «Снежные облака» — нежное воздушное лакомство с белоснежной сливочной основой, кокосовой стружкой и лёгкой ванильной ноткой. Оно напоминает маленькие снежные сугробы, которые буквально тают во рту.

Главное преимущество рецепта — простота. Духовка не понадобится, а для приготовления достаточно нескольких доступных ингредиентов. Десерт удобно подавать в прозрачных креманках или небольших стаканчиках, чтобы каждый гость получил отдельную порцию.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

сливки жирностью 33–35% — 300 мл;

сливочный творожный сыр — 200 г;

сахарная пудра — 60 г;

белый шоколад — 80 г;

кокосовая стружка — 40 г;

ванильный сахар — 1 ч. л. по желанию.

Для украшения можно дополнительно использовать немного кокосовой стружки и белого шоколада.

Сливки и творожный сыр должны быть хорошо охлаждёнными. Так десерт получится более воздушным и будет лучше держать форму.

Как приготовить десерт «Снежные облака»

Белый шоколад поломайте на небольшие кусочки и растопите на водяной бане или короткими импульсами в микроволновке, периодически перемешивая. Оставьте шоколад остывать до комнатной температуры. Он должен оставаться жидким, но не быть горячим. В глубокую миску переложите охлаждённый творожный сыр. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте массу миксером на небольшой скорости до однородной кремовой консистенции. В отдельной холодной миске взбейте сливки до мягких устойчивых пиков. Не переусердствуйте, иначе сливки могут начать расслаиваться. Добавьте остывший белый шоколад к творожному сыру и быстро перемешайте до однородности. В два-три приёма аккуратно вмешайте взбитые сливки силиконовой лопаткой, двигаясь снизу вверх. Добавьте половину кокосовой стружки и осторожно перемешайте. Разложите получившийся крем по прозрачным креманкам или небольшим стаканчикам. Посыпьте поверхность оставшейся кокосовой стружкой, создавая эффект пушистого снега. Уберите десерт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он охладился и приобрёл более плотную текстуру.

Перед подачей украсьте «Снежные облака» тонкой стружкой белого шоколада.

Почему десерт получается воздушным

Главный секрет заключается в правильно взбитых сливках.

Во время взбивания сливки насыщаются воздухом, благодаря чему масса становится лёгкой и пышной.

Творожный сыр помогает десерту сохранять форму, а белый шоколад придаёт нежный сливочный вкус и дополнительную плотность после охлаждения.

Кокосовая стружка создаёт приятную текстуру и усиливает сходство с настоящими снежными облаками.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте горячий шоколад в сырную массу и не взбивайте готовый крем слишком долго. Чтобы десерт сохранил воздушность, соединяйте ингредиенты аккуратными движениями лопатки. Если шоколад успел сильно загустеть, слегка подогрейте его перед добавлением.

Как сделать десерт менее сладким

Белый шоколад сам по себе достаточно сладкий, поэтому количество сахарной пудры можно уменьшить до 20–30 г.

Для более свежего вкуса добавьте немного лимонной цедры. Она подчеркнёт сливочные нотки и сделает десерт менее приторным.

Ещё один вариант — положить на дно креманок несколько ягод малины или кусочки клубники.

Лёгкая ягодная кислинка хорошо сочетается с белым шоколадом и кокосом.

Как красиво подать «Снежные облака» на Новый год

Лучше всего десерт смотрится в небольших прозрачных креманках.

Белоснежную массу можно выложить с помощью кондитерского мешка, формируя красивые волны и завитки.

Сверху посыпьте десерт кокосовой стружкой, чтобы создать эффект свежевыпавшего снега.

Для праздничного контраста можно добавить несколько зёрен граната или одну ягоду малины.

Если хочется сделать подачу особенно нарядной, используйте бокалы на невысокой ножке или маленькие стеклянные стаканчики.

Можно ли приготовить заранее

«Снежные облака» удобно готовить вечером накануне праздника.

За ночь в холодильнике десерт хорошо охладится, а его текстура станет более устойчивой.

Храните креманки под пищевой плёнкой или в закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C.

Лучше всего съесть десерт в течение 1–2 суток. Замораживать его нежелательно, поскольку после размораживания крем может потерять воздушность и расслоиться.

Новогодний десерт «Снежные облака» — простой способ приготовить красивое угощение без духовки и сложных кулинарных приёмов. Нежные сливки, творожный сыр, белый шоколад и кокосовая стружка создают воздушное лакомство, которое станет эффектным завершением праздничного ужина.

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