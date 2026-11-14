Новости Казани

Минниханов оценил итоги первой стройнедели БРИКС в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана подвел итоги первой Международной строительной недели БРИКС, которая прошла в Казани с 10 по 13 ноября. Глава республики отметил высокий уровень организации мероприятия, подчеркнув, что такие события укрепляют партнерство и позволяют обмениваться опытом.

За время недели стороны подписали более 100 соглашений по крупным инвестпроектам в регионе. Деловая программа включила 137 мероприятий, среди которых международный форум «Ребус», посвященный сохранению исторического наследия, отраслевые форумы и выставка.

Минниханов также привел данные о развитии отрасли: за последние шесть лет объем строительства в Татарстане вырос почти на 70%, а за год в республике сдали более 3,4 млн квадратных метров жилья.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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