Минниханов оценил итоги первой стройнедели БРИКС в Казани

Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства Татарстана подвел итоги первой Международной строительной недели БРИКС, которая прошла в Казани с 10 по 13 ноября. Глава республики отметил высокий уровень организации мероприятия, подчеркнув, что такие события укрепляют партнерство и позволяют обмениваться опытом.

За время недели стороны подписали более 100 соглашений по крупным инвестпроектам в регионе. Деловая программа включила 137 мероприятий, среди которых международный форум «Ребус», посвященный сохранению исторического наследия, отраслевые форумы и выставка.

Минниханов также привел данные о развитии отрасли: за последние шесть лет объем строительства в Татарстане вырос почти на 70%, а за год в республике сдали более 3,4 млн квадратных метров жилья.