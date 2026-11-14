В Татарстане соцобъекты готовы почти на сто процентов

В Татарстане подходит к концу строительство социальных объектов и модернизация инженерной инфраструктуры. О текущем состоянии работ на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По отрасли «Образование» из десяти запланированных на этот год объектов в работе остаются только два детских сада, которые переходят на следующий год. Они строятся в Пестречинском и Зеленодольском районах, где готовность составляет 75 и 87 процентов соответственно. Первый этап школы в Казани уже завершен, а все общеобразовательные учреждения, запланированные на текущий год, сданы.

В сфере культуры продолжается строительство четырех детских школ искусств в рамках нацпроекта «Семья» — эти объекты также переходят на следующий год, работы выполнены на 52 процента. На рекультивации иловых полей в Казани, крупнейшем экологическом проекте по нацпроекту «Экологическое благополучие», закрыто 89 процентов объема работ.

Модернизация инженерных сетей идет по шести республиканским и двум федеральным программам. По республиканской программе в работе остаются 22 объекта с общей готовностью 95 процентов, по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» — три объекта в Набережных Челнах, до завершения менее одного процента. На этой неделе сдан последний объект в Буинском районе по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий». Паспорта готовности уже получили 44 муниципальных образования республики.