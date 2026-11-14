Новости Татарстана

В Татарстане соцобъекты готовы почти на сто процентов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Татарстане подходит к концу строительство социальных объектов и модернизация инженерной инфраструктуры. О текущем состоянии работ на совещании в Доме Правительства РТ доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По отрасли «Образование» из десяти запланированных на этот год объектов в работе остаются только два детских сада, которые переходят на следующий год. Они строятся в Пестречинском и Зеленодольском районах, где готовность составляет 75 и 87 процентов соответственно. Первый этап школы в Казани уже завершен, а все общеобразовательные учреждения, запланированные на текущий год, сданы.

В сфере культуры продолжается строительство четырех детских школ искусств в рамках нацпроекта «Семья» — эти объекты также переходят на следующий год, работы выполнены на 52 процента. На рекультивации иловых полей в Казани, крупнейшем экологическом проекте по нацпроекту «Экологическое благополучие», закрыто 89 процентов объема работ.

Модернизация инженерных сетей идет по шести республиканским и двум федеральным программам. По республиканской программе в работе остаются 22 объекта с общей готовностью 95 процентов, по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» — три объекта в Набережных Челнах, до завершения менее одного процента. На этой неделе сдан последний объект в Буинском районе по федеральному проекту «Современный облик сельских территорий». Паспорта готовности уже получили 44 муниципальных образования республики.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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