Салат «Северное сияние» станет главным украшением Нового года: рецепт с яркими слоями и неожиданной заправкой

На новогоднем столе хочется видеть блюда, которые удивляют не только вкусом, но и оформлением. Салат «Северное сияние» как раз из таких. Яркие слои свёклы, моркови, нежной курицы и зелени создают красивое сочетание цветов, а необычная заправка с йогуртом, горчицей и мёдом делает вкус интереснее привычных майонезных салатов.

Закуска получается сочной, сытной и достаточно лёгкой. Её можно приготовить в большом кулинарном кольце или подать порционно в прозрачных стаканах, чтобы гости сразу увидели разноцветные слои.

Какие продукты понадобятся

На 4–6 порций:

куриное филе — 300 г;

свёкла — 2 небольшие штуки;

морковь — 2 шт.;

картофель — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

свежий огурец — 1 шт.;

зелёный лук — небольшой пучок;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для необычной заправки:

густой натуральный йогурт без сахара — 150 г;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

мёд — ½ ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Сочетание горчицы, мёда и лимона придаёт соусу лёгкую пикантность и приятную кислинку, которая хорошо дополняет сладость свёклы и моркови.

Как приготовить салат «Северное сияние»

Свёклу, морковь и картофель отварите до мягкости. Полностью остудите, очистите и натрите по отдельности на крупной тёрке. Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте небольшими кубиками. Яйца сварите вкрутую, остудите и очистите. Отделите белки от желтков и натрите их отдельно. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Свежий огурец нарежьте небольшими кубиками. Если он выделяет много жидкости, удалите семенную часть. Зелёный лук мелко порубите. Приготовьте заправку: смешайте йогурт, горчицу, мёд, лимонный сок и оливковое масло. Добавьте немного соли и перемешайте до однородности. Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку. Первым слоем выложите картофель, слегка посолите и нанесите тонкий слой соуса. Следом распределите куриное филе и небольшое количество заправки. Выложите морковь, затем огурец и зелёный лук. Добавьте слой тёртого сыра, немного соуса и яичные желтки. Завершите салат свёклой и тёртыми белками, распределяя их отдельными участками, чтобы получился красивый цветовой переход. Уберите салат в холодильник на 1–2 часа.

Перед подачей аккуратно снимите кольцо и украсьте поверхность небольшими веточками укропа.

В чём секрет необычной заправки

В отличие от классического майонеза, йогуртовая заправка обладает более свежим вкусом.

Горчица добавляет лёгкую остроту, мёд смягчает кислинку, а лимонный сок подчёркивает вкус овощей.

При этом соус не должен получаться слишком жидким. Для салата лучше использовать густой натуральный йогурт, например греческий.

Если заправка всё же получилась жидковатой, её можно дополнительно загустить небольшим количеством творожного сыра.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед сборкой слегка отожмите натёртую свёклу и промокните огурец бумажным полотенцем. Лишняя влага может окрасить соседние слои и испортить красивый рисунок. А чтобы цвета оставались особенно чёткими, наносите заправку тонкой сеточкой, не перемешивая ингредиенты.

Как создать эффект северного сияния

Главная особенность салата — яркое оформление.

Для этого не обязательно выкладывать верхний слой одним цветом. Можно распределить свёклу, морковь, зелёный лук и яичные белки отдельными полосами или плавными дугами.

Бордовый, оранжевый, зелёный и белый оттенки создадут необычный праздничный рисунок.

Если хочется усилить эффект, используйте прозрачную салатницу или порционные креманки. В них разноцветные слои будут особенно хорошо заметны.

Для украшения также подойдут несколько зёрен граната.

Чем можно заменить курицу

Если хочется изменить вкус салата, вместо куриного филе можно использовать отварную индейку.

Она хорошо сочетается с овощами и необычной заправкой.

Ещё один вариант — слабосолёная красная рыба. В этом случае горчицу и мёд в соусе лучше использовать в небольшом количестве, чтобы не перебить вкус рыбы.

Для более бюджетного варианта подойдут консервированный тунец в собственном соку или отварные яйца в увеличенном количестве.

Как сделать салат менее калорийным

Чтобы уменьшить калорийность, можно использовать нежирный натуральный йогурт и сократить количество сыра.

Картофель допустимо частично заменить дополнительным слоем свежего огурца.

Однако полностью убирать плотные ингредиенты не стоит, особенно если салат собирается в кулинарном кольце. Они помогают сохранить форму после снятия конструкции.

Можно ли приготовить заранее

Овощи, яйца и курицу удобно сварить за день до праздника.

Храните подготовленные ингредиенты отдельно в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Сам салат лучше собирать за несколько часов до подачи. Так слои успеют немного пропитаться, но сохранят яркие цвета.

Готовую закуску держите в холодильнике и не оставляйте при комнатной температуре дольше двух часов подряд. Из-за свежего огурца и йогуртовой заправки желательно съесть её в течение суток.

Салат «Северное сияние» — интересный способ разнообразить новогоднее меню. Нежная курица, сладковатые овощи, свежий огурец и пикантная медово-горчичная заправка создают необычное сочетание вкусов. А яркие слои превращают простые продукты в эффектную праздничную закуску, которая украсит стол.

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