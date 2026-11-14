В Татарстане строят и восстанавливают 133 православных объекта

В Татарстане продолжается масштабная работа по возведению и реставрации православных святынь. Сейчас в республике в стадии строительства и восстановления находятся 133 таких объекта. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Форума православной общественности, прошедшего в Казани.

Всего в регионе действует 572 православных культурных объекта. С прошлого форума в республике появилось девять новых. Среди ключевых достижений — полное восстановление комплекса Казанского Богородицкого монастыря, включая храм Николы Тульского. Также завершен ремонт храма-памятника на реке Казанке и реставрация Петропавловского собора, которому 300 лет. Кроме того, состоялось освящение и открытие новых церквей.