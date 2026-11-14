Новости Татарстана

В Татарстане строят и восстанавливают 133 православных объекта

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане продолжается масштабная работа по возведению и реставрации православных святынь. Сейчас в республике в стадии строительства и восстановления находятся 133 таких объекта. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на пленарном заседании Форума православной общественности, прошедшего в Казани.

Всего в регионе действует 572 православных культурных объекта. С прошлого форума в республике появилось девять новых. Среди ключевых достижений — полное восстановление комплекса Казанского Богородицкого монастыря, включая храм Николы Тульского. Также завершен ремонт храма-памятника на реке Казанке и реставрация Петропавловского собора, которому 300 лет. Кроме того, состоялось освящение и открытие новых церквей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Трусова и Петросян выступят на Гран-при США

Интересное в Казани

день назад

Терпеть боль годами или решить проблему: как в Казани помогают забыть о мозолях, трещинах и вросших ногтях

откуда берутся тараканы в квартире

Не у нас

день назад

Беттмэн допустил, что федерации пересмотрят отказ играть с РФ

Интересное в Казани

3 дня назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры

частный водитель с личным автомобилем в Москве

Кулинария

16 часов назад

Куриное филе превращаю в праздничные медальоны: рецепт с нежной начинкой, ради которого не придется часами стоять у плиты

Кулинария

22 часа назад

На Новый год приготовлю салат «Зимний вечер»: рецепт с необычным сочетанием продуктов, который стоит сохранить

Кулинария

день назад

Картофель с грибами заливаю сливками и отправляю в духовку: получается нежнее привычного пюре

Кулинария

день назад

Красную рыбу на Новый год готовлю по-особенному: мед и горчица превращают ее в праздничный деликатес

Кулинария

19 часов назад

Вместо обычных бутербродов подам закусочные мандаринки: рецепт яркого угощения, которое украсит новогодний стол
Новости Татарстана
10 часов назад

В Татарстане ожидают приход нового штамма гриппа

В Татарстане ожидают новый штамм гриппа H3N2. М...

Кулинария

час назад

Беру обычную морковь и готовлю праздничный рулет: рецепт яркой закуски, которая красиво смотрится в разрезе

Гид по Казани

день назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

Новости Казани

час назад

«Нефтехимик» представил новую форму и задумался о смене логотипа после разгрома от «Авангарда»

Новости Казани

час назад

Минниханов оценил итоги первой стройнедели БРИКС в Казани
Кремль в Казани выделит 58 млн рублей на уборку...
Новости Казани
11 часов назад

Кремль в Казани выделит 58 млн рублей на уборку снега в 2027 году

Новости России

3 часа назад

Какие фрукты поставить на Новый год 2027 для привлечения удачи: мандарины, гранаты и не только

Кулинария

4 часа назад

Салат «Новогодний сюрприз» готовлю в хрустящих корзиночках: рецепт порционной закуски с необычной подачей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани подвели итоги ночной диспансеризации в поликлиниках
Интересное в Казани
5 дней назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных