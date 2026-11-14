«Нефтехимик» представил новую форму и задумался о смене логотипа после разгрома от «Авангарда»

Нижнекамский «Нефтехимик» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил омскому «Авангарду» со счетом 1:5. Встреча прошла 14 ноября на «Нефтехим Арене» при 4517 зрителях. Первый период остался за хозяевами, но во второй половине игры нижнекамцы пропустили пять шайб подряд и потеряли нити игры.

Параллельно с матчем клуб анонсировал возможные изменения: команда показала новую форму, в которой будет играть по выходным в ноябре, и представила концепт обновленного логотипа. Как рассказали в пресс-службе «Нефтехимика», дизайн формы выполнен в цветах СИБУРа с национальными орнаментами: язык волка стилизован под тюльпан, а под воротником вышито название города на татарском языке. Новый логотип отличается от нынешнего формой, очертаниями морды и цветовой палитрой. Решение о его утверждении примут летом, так как по регламенту КХЛ менять эмблему по ходу сезона нельзя.

Главной причиной поражения главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин назвал провальную игру в большинстве: за семь минут численного преимущества, включая формат 5 на 3, нижнекамцы не создали ни одного опасного момента. «Да всё не получилось, это просто какая-то беда. Мне было стыдно», — заявил наставник. Он также отметил, что некоторые игроки «растворились» на льду, и не исключил точечных усилений состава, в том числе поиска защитника с броском.