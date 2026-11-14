Татарстан перевыполнил годовой план по вводу жилья

Татарстан досрочно перевыполнил годовой план по вводу жилья: с начала года в республике сдано 3 миллиона 234 тысячи квадратных метров, что составляет 102% от намеченного. Данные на 14 ноября озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства.

Основной вклад внесло индивидуальное жилищное строительство, где введено более 2 миллионов квадратных метров — это 106% от плана. В коммерческом сегменте сдано 116 многоквартирных домов общей площадью свыше 1,034 миллиона квадратных метров, что соответствует 99% от запланированного. По социальной ипотеке построено 38 из 108 домов, их суммарная площадь превышает 111 тысяч квадратных метров.

Министр также рассказал о мерах поддержки отдельных категорий граждан. Для детей-сирот заключены три госконтракта на приобретение 260 квартир, а 10 ноября объявлены два аукциона на покупку еще 357 жилых помещений, готовится аукцион на 24 квартиры. Субсидии на жилье использовали 59 из 62 молодых семей, а из 22 многодетных семей (с пятью и более детьми) жильем обеспечены 19.

Все запланированные на этот год школы уже сданы, однако строительство двух детских садов в Пестречинском и Зеленодольском районах перенесено на следующий год. В рамках нацпроекта «Семья» продолжается возведение четырех детских школ искусств. По республиканской программе коммунальной инфраструктуры работы выполнены на 95%, а в федеральном проекте «Модернизация коммунальной инфраструктуры» остаются незавершенными три объекта в Набережных Челнах.