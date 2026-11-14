Новости Татарстана

В Нижнекамске к 2027 году построят общежитие для студентов НХТИ на 388 мест

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Нижнекамске рядом с главным корпусом НХТИ появится новое общежитие на 388 мест. Площадь здания составит около 13 тысяч квадратных метров, внутри оборудуют столовую и зоны отдыха, а прилегающую территорию благоустроят. Проект реализуют в рамках планов по увеличению числа студентов института с 2,5 тысячи до 5 тысяч человек к 2030 году.

О планах строительства сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Айрат Гатиятов во время рабочего визита в Нижнекамск. Вместе с ректором КНИТУ-КХТИ Юрием Казаковым и руководством НХТИ он осмотрел три учебных корпуса и обсудил развитие института и будущего студенческого кампуса. Средства на строительство уже заложены в федеральном бюджете, старт работ намечен на 2027 год.

Параллельно в институте обновляют учебную инфраструктуру. Корпус А уже работает: там открыты современные лаборатории и учебные пространства. В корпусе Б завершаются основные ремонтные работы, на которые выделено более 300 миллионов рублей, — здесь разместится база подготовки кадров. На капитальный ремонт корпуса В из федерального бюджета направлено около 500 миллионов рублей.

Городские власти займутся благоустройством территории вокруг учебных корпусов и нового общежития. Совместно с университетом, главным архитектором города и студентами планируется создать единое комфортное пространство.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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