На Новый год приготовлю салат «Зимний вечер»: рецепт с необычным сочетанием продуктов, который стоит сохранить
ПроКазань
На новогоднем столе хочется видеть не только привычные оливье и селёдку под шубой, но и что-нибудь необычное. Салат «Зимний вечер» как раз из таких блюд. В нём нежное куриное мясо сочетается со сладкой грушей, пикантным сыром и хрустящими грецкими орехами. На первый взгляд ингредиенты кажутся неожиданными, но вместе создают интересный и гармоничный вкус.
Закуска получается сытной, но при этом не слишком тяжёлой. А благодаря красивой слоёной подаче салат может стать одним из главных украшений праздничного стола.
Какие продукты понадобятся
На 4–6 порций:
куриное филе — 300 г;
груша — 1 крупная;
твёрдый сыр — 120 г;
яйца — 3 шт.;
грецкие орехи — 60 г;
красный лук — ½ небольшой головки;
майонез — 3 ст. л.;
густой натуральный йогурт — 2 ст. л.;
лимонный сок — 1 ч. л.;
соль и чёрный перец — по вкусу;
зёрна граната — для украшения.
Для салата лучше выбирать спелую, но плотную грушу. Слишком мягкий фрукт выделит много сока и сделает слои влажными.
Как приготовить салат «Зимний вечер»
Куриное филе отварите в слегка подсоленной воде до полной готовности. Остудите и нарежьте небольшими кубиками.
Яйца сварите вкрутую в течение 9–10 минут после закипания воды. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.
Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке.
Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут, постоянно помешивая. После остывания порубите ножом.
Красный лук мелко нарежьте. Если он слишком острый, залейте холодной водой на несколько минут, затем обсушите.
Грушу очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.
Для заправки смешайте майонез с натуральным йогуртом и небольшим количеством чёрного перца.
Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку. Первым слоем выложите куриное филе и слегка смажьте соусом.
Распределите красный лук, затем добавьте яйца и тонкий слой заправки.
Следующим слоем выложите грушу, предварительно промокнув её бумажным полотенцем.
Посыпьте грушу половиной измельчённых грецких орехов.
Завершите салат слоем тёртого сыра, слегка смазанного оставшимся соусом.
Украсьте поверхность орехами и зёрнами граната.
Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои немного пропитались. Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо.
Почему груша хорошо сочетается с курицей
Главная особенность «Зимнего вечера» — сочетание сладких и солёных ингредиентов.
Куриное филе обладает достаточно нейтральным вкусом, поэтому хорошо сочетается с фруктами. Груша добавляет сочность и лёгкую сладость, а сыр создаёт приятный солоноватый контраст.
Грецкие орехи делают вкус более насыщенным и добавляют хрустящую текстуру.
При этом фрукт не должен доминировать. Одной крупной груши вполне достаточно для указанного количества продуктов.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если хочется сделать вкус салата интереснее, используйте сыр с выраженными сливочными или ореховыми нотками. Например, хорошо подойдёт гауда. А грушу добавляйте непосредственно перед сборкой, чтобы она сохранила плотность и не выделила лишний сок.
Чем можно заменить грушу
Если груши под рукой нет, попробуйте приготовить салат с кисло-сладким яблоком.
Оно придаст блюду более свежий вкус и лёгкую кислинку.
Ещё один вариант — использовать небольшое количество консервированного ананаса. Но перед добавлением его необходимо тщательно обсушить.
Для более насыщенного вкуса можно заменить отварное куриное филе запечённой индейкой.
А если хочется получить более нежную текстуру, часть твёрдого сыра допустимо заменить творожным.
Как красиво оформить салат на Новый год
Салат «Зимний вечер» особенно эффектно смотрится в виде небольшого круглого торта.
Для этого удобно использовать кулинарное кольцо диаметром 16–18 см.
Верх можно украсить зёрнами граната, которые напоминают яркие праздничные бусины, и небольшими веточками укропа.
Ещё один вариант — порционная подача в прозрачных стаканах или креманках. Так гости смогут увидеть все слои, а закуску будет удобно подавать без дополнительной нарезки.
Если хочется создать более праздничное оформление, выложите гранатовые зёрна по краю салата, оставив середину светлой.
Можно ли приготовить заранее
Курицу, яйца и орехи можно подготовить за день до праздника.
Готовые ингредиенты храните отдельно в закрытых контейнерах в холодильнике при температуре не выше +4 °C.
Сам салат лучше собирать за 2–3 часа до подачи. Этого времени достаточно, чтобы слои пропитались, а груша сохранила свежесть.
Не рекомендуется оставлять готовую закуску при комнатной температуре дольше двух часов.
Салат «Зимний вечер» — интересная альтернатива привычным новогодним закускам. Нежная курица, сладкая груша, сыр и грецкие орехи создают необычное сочетание, которое запоминается с первой ложки. А простое оформление позволяет превратить доступные продукты в красивое праздничное блюдо.
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