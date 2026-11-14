Кулинария

На Новый год приготовлю салат «Зимний вечер»: рецепт с необычным сочетанием продуктов, который стоит сохранить

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить новогодний салат «Зимний вечер»...

ПроКазань

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На новогоднем столе хочется видеть не только привычные оливье и селёдку под шубой, но и что-нибудь необычное. Салат «Зимний вечер» как раз из таких блюд. В нём нежное куриное мясо сочетается со сладкой грушей, пикантным сыром и хрустящими грецкими орехами. На первый взгляд ингредиенты кажутся неожиданными, но вместе создают интересный и гармоничный вкус.

Закуска получается сытной, но при этом не слишком тяжёлой. А благодаря красивой слоёной подаче салат может стать одним из главных украшений праздничного стола.

Какие продукты понадобятся

На 4–6 порций:

  • куриное филе — 300 г;

  • груша — 1 крупная;

  • твёрдый сыр — 120 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • грецкие орехи — 60 г;

  • красный лук — ½ небольшой головки;

  • майонез — 3 ст. л.;

  • густой натуральный йогурт — 2 ст. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • соль и чёрный перец — по вкусу;

  • зёрна граната — для украшения.

Для салата лучше выбирать спелую, но плотную грушу. Слишком мягкий фрукт выделит много сока и сделает слои влажными.

Как приготовить салат «Зимний вечер»

  1. Куриное филе отварите в слегка подсоленной воде до полной готовности. Остудите и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Яйца сварите вкрутую в течение 9–10 минут после закипания воды. Остудите, очистите и натрите на крупной тёрке.

  3. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке.

  4. Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде в течение 2–3 минут, постоянно помешивая. После остывания порубите ножом.

  5. Красный лук мелко нарежьте. Если он слишком острый, залейте холодной водой на несколько минут, затем обсушите.

  6. Грушу очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кубиками. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела.

  7. Для заправки смешайте майонез с натуральным йогуртом и небольшим количеством чёрного перца.

  8. Установите кулинарное кольцо на плоскую тарелку. Первым слоем выложите куриное филе и слегка смажьте соусом.

  9. Распределите красный лук, затем добавьте яйца и тонкий слой заправки.

  10. Следующим слоем выложите грушу, предварительно промокнув её бумажным полотенцем.

  11. Посыпьте грушу половиной измельчённых грецких орехов.

  12. Завершите салат слоем тёртого сыра, слегка смазанного оставшимся соусом.

  13. Украсьте поверхность орехами и зёрнами граната.

Уберите салат в холодильник на 1–2 часа, чтобы слои немного пропитались. Перед подачей аккуратно снимите кулинарное кольцо.

Почему груша хорошо сочетается с курицей

Главная особенность «Зимнего вечера» — сочетание сладких и солёных ингредиентов.

Куриное филе обладает достаточно нейтральным вкусом, поэтому хорошо сочетается с фруктами. Груша добавляет сочность и лёгкую сладость, а сыр создаёт приятный солоноватый контраст.

Грецкие орехи делают вкус более насыщенным и добавляют хрустящую текстуру.

При этом фрукт не должен доминировать. Одной крупной груши вполне достаточно для указанного количества продуктов.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если хочется сделать вкус салата интереснее, используйте сыр с выраженными сливочными или ореховыми нотками. Например, хорошо подойдёт гауда. А грушу добавляйте непосредственно перед сборкой, чтобы она сохранила плотность и не выделила лишний сок.

Чем можно заменить грушу

Если груши под рукой нет, попробуйте приготовить салат с кисло-сладким яблоком.

Оно придаст блюду более свежий вкус и лёгкую кислинку.

Ещё один вариант — использовать небольшое количество консервированного ананаса. Но перед добавлением его необходимо тщательно обсушить.

Для более насыщенного вкуса можно заменить отварное куриное филе запечённой индейкой.

А если хочется получить более нежную текстуру, часть твёрдого сыра допустимо заменить творожным.

Как красиво оформить салат на Новый год

Салат «Зимний вечер» особенно эффектно смотрится в виде небольшого круглого торта.

Для этого удобно использовать кулинарное кольцо диаметром 16–18 см.

Верх можно украсить зёрнами граната, которые напоминают яркие праздничные бусины, и небольшими веточками укропа.

Ещё один вариант — порционная подача в прозрачных стаканах или креманках. Так гости смогут увидеть все слои, а закуску будет удобно подавать без дополнительной нарезки.

Если хочется создать более праздничное оформление, выложите гранатовые зёрна по краю салата, оставив середину светлой.

Можно ли приготовить заранее

Курицу, яйца и орехи можно подготовить за день до праздника.

Готовые ингредиенты храните отдельно в закрытых контейнерах в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Сам салат лучше собирать за 2–3 часа до подачи. Этого времени достаточно, чтобы слои пропитались, а груша сохранила свежесть.

Не рекомендуется оставлять готовую закуску при комнатной температуре дольше двух часов.

Салат «Зимний вечер» — интересная альтернатива привычным новогодним закускам. Нежная курица, сладкая груша, сыр и грецкие орехи создают необычное сочетание, которое запоминается с первой ложки. А простое оформление позволяет превратить доступные продукты в красивое праздничное блюдо.

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