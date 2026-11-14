Куриные голени на Новый год запекаю в тесте: рецепт горячего с хрустящей оболочкой и сочным мясом

На новогодний стол хочется приготовить горячее блюдо, которое будет не только вкусным, но и красивым. Куриные голени в слоёном тесте отлично подходят для такого случая. Снаружи их покрывает золотистая хрустящая оболочка, а внутри остаётся сочное, ароматное мясо с нежной начинкой из картофеля и грибов.

Особенно эффектно выглядят голени, запечённые в виде небольших мешочков. Косточка остаётся снаружи, а тесто скрывает аппетитную начинку. При этом рецепт не требует сложных ингредиентов: достаточно курицы, готового слоёного теста и нескольких доступных продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

куриные голени — 6 шт.;

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

картофель — 400 г;

шампиньоны — 200 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочное масло — 30 г;

молоко — 50 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для приготовления удобно использовать готовое замороженное слоёное тесто. Его необходимо заранее разморозить согласно инструкции на упаковке.

Как приготовить куриные голени в слоёном тесте

Куриные голени промойте при необходимости не требуется — достаточно обсушить их бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем, паприкой и измельчённым чесноком. Разогрейте сковороду с одной столовой ложкой растительного масла. Обжарьте голени со всех сторон до румяной корочки, затем уменьшите нагрев и доведите мясо до полной готовности под крышкой. Температура внутри должна достигнуть 74 °C. Переложите курицу на тарелку и полностью остудите. Картофель очистите, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и тёплое молоко. Разомните картофель в густое пюре. Лук и шампиньоны мелко нарежьте. Обжарьте на оставшемся растительном масле до испарения лишней жидкости. Соедините грибы с картофельным пюре и перемешайте. Полностью остудите начинку. Слоёное тесто слегка раскатайте и нарежьте на шесть квадратов размером примерно 15 × 15 см. Если теста недостаточно, размер квадратов можно немного уменьшить. В центр каждого квадрата положите по 2–3 столовые ложки картофельно-грибной начинки. Сверху вертикально установите куриную голень мясистой частью вниз. Поднимите края теста вокруг голени, формируя мешочек. Аккуратно соедините и защипните тесто возле косточки. Выложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Выступающие косточки оберните небольшими кусочками фольги, чтобы они не потемнели. Смажьте поверхность теста взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке примерно 25–35 минут, пока тесто полностью не пропечётся и не станет золотистым.

Перед подачей снимите фольгу с косточек и дайте готовому блюду постоять 5 минут.

Почему курица получается сочной

Главный секрет рецепта — предварительное приготовление голеней и последующее запекание в тесте.

Благодаря этому мясо успевает полностью приготовиться ещё до формирования мешочков, а в духовке тесто приобретает хрустящую корочку.

Картофельно-грибная начинка помогает сохранить приятную текстуру блюда и делает его более сытным.

Важно не заворачивать в тесто горячие продукты. Из-за пара и лишней влаги нижняя часть мешочков может размокнуть.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед сборкой обязательно полностью остудите курицу и картофельно-грибную начинку. Пюре должно быть достаточно густым, а грибы — хорошо обжаренными. Тогда тесто не размокнет снизу и получится более хрустящим после выпекания.

Как сделать тесто особенно хрустящим

Чтобы слоёное тесто хорошо поднялось, не раскатывайте его слишком тонко.

Оптимальная толщина — около 3–4 мм.

Перед выпеканием духовка должна быть полностью разогрета. Если поставить мешочки в недостаточно горячую духовку, масло в тесте начнёт таять раньше, чем сформируются слои.

Не стоит также добавлять слишком много начинки. Избыточная влага может помешать тесту пропечься.

Для красивой золотистой корочки смажьте поверхность взбитым яйцом, стараясь не заливать места соединения слоёв.

Чем можно заменить картофельно-грибную начинку

Если хочется разнообразить рецепт, попробуйте другие сочетания продуктов.

Вместо картофельного пюре можно использовать отварной рис с обжаренными грибами.

Ещё один вариант — тушёная капуста с луком и морковью.

Любителям сыра понравится начинка из густого картофельного пюре с небольшим количеством тёртого твёрдого сыра.

Главное, чтобы начинка не была слишком жидкой и хорошо держала форму.

Как красиво подать голени на Новый год

Куриные голени в тесте выглядят празднично даже без сложного оформления.

Выложите их на большое блюдо, украсьте веточками розмарина или петрушки.

Рядом можно разместить помидоры черри, свежие огурцы или запечённые овощи.

Поскольку внутри мешочков уже находится картофельная начинка, дополнительный гарнир необязателен.

Для удобства гостей выступающие косточки можно украсить бумажными манжетами, предназначенными для подачи мясных блюд.

Можно ли приготовить заранее

Курицу и картофельно-грибную начинку удобно приготовить за день до праздника.

После охлаждения храните их отдельно в закрытых контейнерах в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Собирать мешочки лучше непосредственно перед выпеканием. Если оставить сырое тесто с влажной начинкой на несколько часов, оно может размокнуть.

Готовое блюдо лучше подавать сразу после духовки, пока оболочка остаётся хрустящей.

Остатки можно хранить в холодильнике до 3–4 дней. Для повторного разогрева используйте духовку, чтобы тесто не стало слишком мягким. Мясо и начинка должны прогреться до 74 °C.

Куриные голени в слоёном тесте — отличный вариант праздничного горячего, который сочетает сочное мясо, нежную начинку и хрустящую золотистую оболочку. Такое блюдо выглядит необычно, готовится из доступных продуктов и позволяет удивить гостей без сложных кулинарных приёмов.

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