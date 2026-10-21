Никогда не думала, что из лука можно сделать котлеты: в томатной подливе получаются удивительно нежными

Лук обычно играет второстепенную роль на кухне: его добавляют в супы, обжаривают для подливы или смешивают с фаршем. Но стоит сделать его главным ингредиентом, и получится совершенно неожиданное блюдо. Луковые котлеты выходят мягкими, ароматными и совсем не похожими на обычный жареный лук.

Особенно вкусными они становятся после тушения в томатной подливе. Соус пропитывает румяную корочку, а внутри котлеты остаются нежными и сочными. При этом для приготовления не нужны ни мясо, ни дорогие продукты — всё необходимое наверняка найдётся на кухне.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 небольших котлет:

Для котлет:

репчатый лук — 500 г;

яйца — 2 шт.;

манная крупа — 5 ст. л.;

пшеничная мука — 1 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

растительное масло — для обжаривания.

Для томатной подливы:

томатная паста — 2 ст. л.;

вода — 250 мл;

морковь — 1 небольшая;

сахар — ½ ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

соль — по вкусу.

Манная крупа здесь особенно важна. Она впитывает луковый сок, помогает котлетам держать форму и делает их серединку мягкой.

Как приготовить нежные луковые котлеты

Очистите репчатый лук и нарежьте его очень мелкими кубиками. Использовать блендер нежелательно: если превратить лук в пюре, масса получится слишком жидкой. Переложите измельчённый лук в глубокую миску. Добавьте яйца, соль, чёрный перец и сладкую паприку. Всыпьте манную крупу и муку. Тщательно перемешайте ингредиенты до получения густой массы. Оставьте смесь на 15–20 минут при комнатной температуре. За это время манка набухнет, впитает часть лукового сока, а масса станет более вязкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Выкладывайте луковую смесь столовой ложкой, формируя небольшие овальные котлеты. Обжаривайте на среднем огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Полностью доводить котлеты до готовности пока не нужно — они ещё будут тушиться в соусе. Для подливы натрите морковь на мелкой тёрке. В отдельной глубокой сковороде слегка обжарьте её с небольшим количеством масла в течение 3–4 минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и прогрейте около минуты. Затем влейте воду, положите сахар, соль и лавровый лист. Доведите подливу до слабого кипения. Попробуйте и при необходимости отрегулируйте вкус: сахар должен лишь немного смягчить томатную кислинку. Аккуратно переложите обжаренные котлеты в томатный соус. Распределите их в один слой, чтобы они равномерно пропитывались подливой. Накройте сковороду крышкой и тушите на небольшом огне 12–15 минут. За это время котлеты станут мягкими, а лук полностью приготовится. Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо под крышкой ещё на 5 минут. Подавайте котлеты горячими, полив томатной подливой.

На приготовление потребуется около 45 минут с учётом времени на набухание манной крупы.

Почему луковые котлеты получаются такими нежными

Секрет блюда заключается в сочетании мелко нарезанного лука, манной крупы и томатной подливы.

Во время приготовления лук постепенно теряет резкость, становится мягким и приобретает приятный сладковатый вкус. Манка удерживает влагу внутри котлет, поэтому они не пересыхают даже после обжаривания.

Томатный соус дополнительно размягчает корочку и насыщает котлеты ароматом. В результате получается блюдо, которое по текстуре напоминает нежные овощные биточки.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пропускайте этап набухания манной крупы. Если сразу отправить луковую массу на сковороду, котлеты могут разваливаться. А во время тушения старайтесь не перемешивать их слишком активно — лучше осторожно поливать подливой сверху.

Что добавить для более насыщенного вкуса

Базовый рецепт легко изменить в зависимости от того, какие продукты есть дома.

Например, в луковую массу можно добавить немного измельчённого укропа или петрушки. Свежая зелень придаст котлетам более выразительный аромат.

Если хочется сделать блюдо сытнее, часть манной крупы можно заменить небольшим количеством густого картофельного пюре. Однако в таком случае понадобится следить за консистенцией массы, чтобы котлеты не потеряли форму.

В томатную подливу можно положить зубчик чеснока или щепотку сушёного базилика. А если хочется более мягкого вкуса, в конце тушения допустимо добавить столовую ложку сметаны.

С чем подавать луковые котлеты

Лучшим дополнением станет картофельное пюре. Оно хорошо сочетается с томатной подливой и делает ужин более сытным.

Также котлеты можно подать с гречкой, рисом или макаронами. Соуса лучше приготовить немного больше, чтобы хватило и на гарнир.

Для более лёгкого варианта подойдут свежие огурцы, помидоры или салат из капусты.

Луковые котлеты особенно хороши горячими, когда они остаются мягкими и пропитанными ароматной подливой. Но и после охлаждения сохраняют приятный вкус.

Такой рецепт выручает, когда мясо закончилось, а хочется приготовить что-то необычное и сытное. Обычный репчатый лук превращается в полноценное домашнее блюдо, которое вполне способно удивить даже тех, кто не особенно любит этот овощ.

Может быть интересно: