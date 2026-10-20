Кулинария

Забудьте про обычные сладкие пироги: греческая бугаца с нежным кремом получается как из дорогой кондитерской

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить греческую бугацу с нежным завар...

ПроКазань

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Тонкие хрустящие слои теста, нежная сливочная начинка и лёгкий аромат ванили — такой десерт легко принять за выпечку из хорошей кондитерской. Но приготовить его можно и дома, причём без сложного замешивания теста и многочасовой подготовки.

В Греции этот пирог называют бугаца. Особенно популярна сладкая версия с заварным кремом на основе молока и манной крупы. Снаружи десерт покрыт золотистыми слоями теста фило, а внутри скрывается мягкая начинка, напоминающая густой ванильный пудинг.

Какие продукты понадобятся

На форму размером примерно 20 × 25 см:

  • тесто фило — 250 г;

  • молоко — 600 мл;

  • манная крупа мелкого помола — 70 г;

  • сахар — 110 г;

  • яйца — 2 шт.;

  • сливочное масло — 100 г;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.;

  • лимонная цедра — ½ ч. л.;

  • соль — щепотка.

Для подачи:

  • сахарная пудра — 2 ст. л.;

  • молотая корица — ½ ч. л.

Тесто фило можно купить готовым в магазине. Оно отличается от слоёного теста очень тонкими листами, которые после выпекания становятся особенно хрустящими.

Как приготовить греческую бугацу

  1. Достаньте тесто фило из упаковки согласно инструкции производителя. Пока готовится начинка, держите листы под слегка влажным полотенцем, чтобы они не пересыхали.

  2. В кастрюлю налейте молоко, добавьте половину сахара, ванильный сахар и щепотку соли. Нагревайте на среднем огне почти до кипения.

  3. Постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая венчиком. Варите 3–5 минут, пока смесь не загустеет до консистенции крема.

  4. В отдельной миске взбейте яйца с оставшимся сахаром. Добавьте несколько ложек горячей манной смеси, быстро перемешивая, чтобы яйца постепенно прогрелись.

  5. Перелейте яичную смесь обратно в кастрюлю. Готовьте на слабом огне ещё 1–2 минуты при постоянном помешивании, не доводя до бурного кипения. Добавьте лимонную цедру и снимите с плиты.

  6. Переложите крем в миску, накройте пищевой плёнкой вплотную к поверхности и оставьте немного остыть. Начинка должна стать тёплой, но не горячей.

  7. Разогрейте духовку до 180 °C. Растопите сливочное масло и смажьте им форму.

  8. Выложите на дно половину листов фило, промазывая каждый тонким слоем масла. Края теста должны немного свисать за бортики формы.

  9. Распределите поверх теста заварной крем. Подверните свисающие края внутрь и накройте оставшимися листами фило, также смазывая каждый маслом.

  10. Аккуратно заправьте края верхних листов внутрь формы. Смажьте поверхность оставшимся маслом.

  11. Выпекайте примерно 35–40 минут до насыщенного золотистого цвета. Верхние слои должны стать сухими и хрустящими.

  12. Дайте пирогу постоять 15–20 минут, затем нарежьте на порции и посыпьте смесью сахарной пудры и корицы.

Почему начинка получается такой нежной

Главный секрет бугацы — заварной крем с манной крупой. Во время нагревания она впитывает молоко и постепенно загущает массу, создавая мягкую, почти шелковистую текстуру.

Яйца делают начинку более насыщенной, а ваниль и лимонная цедра придают ей тонкий аромат. При этом крем остаётся достаточно плотным, чтобы пирог можно было нарезать на аккуратные кусочки.

Особенно интересным получается контраст текстур. Тонкие листы фило хрустят при каждом укусе, а внутри остаётся нежная сливочная серединка.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не жалейте времени на промазывание листов фило сливочным маслом, но наносите его тонким слоем. Именно разделённые маслом слои после выпекания становятся хрустящими. Если же масла будет слишком много, нижняя часть пирога может получиться тяжёлой и жирной.

Как правильно подавать бугацу

В Греции сладкую бугацу часто едят тёплой, щедро посыпая сахарной пудрой и корицей. Особенно популярна такая выпечка на завтрак вместе с чашкой кофе.

Дома её можно подать и как десерт после ужина. Дополнительный крем или сироп обычно не требуется: начинка сама по себе достаточно нежная и сладкая.

Если пирог полностью остыл, его можно ненадолго поставить в духовку, разогретую до 160 °C. Нескольких минут достаточно, чтобы верхние слои снова стали более хрустящими.

Бугаца понравится тем, кто любит заварные десерты, но не хочет возиться с домашним слоёным тестом. Готовое фило заметно упрощает приготовление, а сочетание хрустящей оболочки и нежного ванильного крема делает этот греческий пирог достойной альтернативой привычной сладкой выпечке.

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