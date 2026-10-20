Испанцы превращают картофель и яйца в толстый пирог на сковороде: готовлю тортилью без духовки на завтрак за пару минут

Картошка и яйца кажутся слишком простыми продуктами, чтобы приготовить из них что-то необычное. Но в Испании из этого сочетания делают настоящую классику домашней кухни — толстую, румяную тортилью, которая напоминает одновременно омлет и картофельный пирог.

В отличие от привычной яичницы, испанская тортилья получается плотной, но нежной внутри. Её можно нарезать треугольниками, как пирог, и подавать горячей или остывшей. Духовка не понадобится: всё готовится на обычной сковороде.

Какие продукты понадобятся

На 2–3 порции:

картофель — 400 г;

яйца — 4 шт.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

оливковое масло — 3–4 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный перец — по желанию.

В традиционной испанской кухне тортилью готовят как с луком, так и без него. Оба варианта популярны, поэтому этот ингредиент можно исключить.

Если использовать заранее отваренный картофель, завтрак получится заметно быстрее.

Как приготовить испанскую тортилью на сковороде

Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками толщиной около 3 мм. Лук нарежьте небольшими полукольцами. Разогрейте сковороду диаметром 20–22 см с оливковым маслом. Выложите картофель и лук, слегка посолите. Готовьте на умеренном огне под крышкой примерно 12–15 минут, периодически аккуратно перемешивая. Картофель должен стать мягким, но не превратиться в пюре. В глубокой миске разбейте яйца, добавьте немного соли и слегка взбейте вилкой до однородности. Переложите готовый картофель к яйцам, предварительно слив лишнее масло. Осторожно перемешайте и оставьте на 2 минуты. Верните смесь в сковороду с небольшим количеством масла. Разровняйте поверхность и готовьте на слабом огне около 5–6 минут, пока нижняя часть не схватится. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, аккуратно переверните тортилью и сдвиньте её обратно на сковороду неподжаренной стороной вниз. Готовьте ещё 3–5 минут до желаемой степени готовности. Для домашнего варианта с полностью приготовленными яйцами середина должна схватиться без жидких участков. Переложите тортилью на тарелку, дайте постоять пару минут и нарежьте на порции.

Общее время приготовления из сырого картофеля составляет примерно 25–30 минут. Если картофель уже сварен, активную подготовку можно сократить до нескольких минут, а весь завтрак приготовить примерно за 10–12 минут.

Почему тортилья получается нежной и высокой

Главное отличие испанской тортильи от обычного омлета — большое количество картофеля. Он создаёт плотную основу, а яйца соединяют ломтики в единый пирог.

Важно готовить картофель на умеренном огне. Если сразу сильно его зажарить, появится грубая корочка, а внутри ломтики могут остаться твёрдыми. Для тортильи нужна именно мягкая картофельная основа.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: выбирайте небольшую сковороду с хорошим антипригарным покрытием. В слишком широкой посуде тортилья получится тонкой и больше будет напоминать обычный омлет. А перед переворачиванием убедитесь, что края уже схватились.

С чем подавать испанскую тортилью

В Испании тортилью едят не только на завтрак. Её подают как самостоятельное блюдо, закуску или начинку для сэндвичей.

Дома к ней можно добавить свежие помидоры, огурцы, зелень или ломтик поджаренного хлеба. Хорошо сочетается картофельный пирог и с простым томатным соусом.

Если хочется разнообразия, в яичную смесь можно добавить немного сладкого перца или свежей петрушки. Однако классический вариант из картофеля, яиц и лука остаётся одним из самых удачных.

Испанская тортилья — отличный способ превратить самые обычные продукты в сытный завтрак. Особенно удобно готовить её из оставшегося отварного картофеля: тогда не придётся долго стоять у плиты, а на столе быстро появится румяный картофельный пирог с нежной серединкой.

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