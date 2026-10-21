Найти могилу по имени уже можно через городскую базу. На сайте кладбищ Казани работает поиск по ФИО, дате рождения и смерти, а в открытых данных города опубликована информация о самих кладбищах. Цифровизация ритуальной сферы уже началась, хотя для большинства горожан пока остается почти незаметной.

Следующий этап выглядит куда серьезнее. В цифровой формат предлагают переводить оформление разрешений, учет мест захоронений, статусы участков и часть взаимодействия с ритуальными службами. То есть человек сможет заранее понимать, где можно хоронить, какие документы нужны и почему ему предлагают именно это место.

Но как только речь зашла о новой системе, появились и тревожные вопросы. Не станут ли места платными? Не появятся ли новые обязательные услуги? Не получится ли так, что под видом удобства похороны просто станут дороже?

Редакция ProKazan решила разобраться, что на самом деле изменит новая система и чего в ней больше: рисков или пользы. Об этом мы поговорили с основателем «Ритуал Про» Станиславом Зарубиным, который объяснил, как цифровизация может сделать ритуальную сферу понятнее и прозрачнее.

Что человек вообще сможет сделать через новую систему

Сегодня цифровизация кладбищ в Казани уже существует, просто большинство горожан сталкивается с ней только в одном сценарии. На городском сервисе можно найти захоронение по имени, дате рождения или смерти, увидеть кладбище, сектор и номер участка.

Но сама цифровизация ритуальной сферы гораздо шире и идет не только на уровне города или республики. Это часть федерального курса на перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат. Татарстан уже участвует в этой работе, а услуги, связанные с предоставлением и учетом мест захоронения, постепенно встраиваются в цифровые государственные сервисы.

По словам Станислава Зарубина, один из главных шагов заключается в том, чтобы перевести в онлайн разрешительные процедуры. Речь идет о разрешении на захоронение, а также об установке памятника, ограды и других могильных сооружений. Сейчас для решения таких вопросов человеку приходится обращаться на место, собирать документы и отдельно выяснять порядок действий. В цифровой системе часть этого пути можно будет пройти дистанционно.

Меняется и сам учет кладбищ. Участки, дорожки и захоронения будут привязаны к электронной карте и геолокации. Это позволит видеть не только само кладбище, но и конкретное место внутри него, его статус и данные о захоронении.

Станислав отмечает, что государство и муниципалитеты уже вкладываются в такую оцифровку: могилы фотографируют, координаты фиксируют, а информацию заносят в электронные журналы и реестры.

Для Казани это уже не теория. Электронный учет действует, например, на похоронном комплексе «Курган», а Арское и Ново- Татарское кладбища прошли масштабную инвентаризацию и оцифровку. В городской базе также доступны сведения о захоронениях на Самосырово, Сухой Реке, Киндерах, Царицыно и других кладбищах. Поиск показывает имя человека, кладбище, сектор и номер места.

Следующий этап куда заметнее. Если сейчас цифровая база в основном помогает найти уже существующее захоронение, то новая система должна сопровождать человека и в момент оформления места. Главное удобство здесь вполне практическое: меньше поездок, меньше разговоров «на месте» и заранее понятный порядок действий.

Фото: Архангельское кладбище. Фотография взята из Яндекс Карт.

Станут ли места на кладбищах платными

Именно этот вопрос вызвал больше всего споров вокруг новой системы. Как только в обсуждении цифровизации появились слова о платных семейных участках, часть людей восприняла это буквально: теперь за место на кладбище придется платить всем.

Тем более что слово «бесплатно» в ритуальной сфере и сегодня вызывает вопросы. Место на муниципальном кладбище действительно предоставляется безвозмездно, однако сама организация захоронения может обойтись семье в десятки тысяч рублей.

Ранее редакция ProKazan уже разбиралась, почему при существующем гарантированном перечне за копку могилы и другие работы на кладбище все равно приходится платить.

Поэтому опасение людей понятно: если расходы есть уже сейчас, что тогда означает появление еще и «платных мест»?

На самом деле здесь смешались два разных механизма.

Федеральный закон гарантирует предоставление участка для погребения бесплатно. Совсем другая история начинается, когда семья хочет получить большой участок сразу под несколько будущих захоронений, например для трех, четырех или шести родственников.

Станислав обращает внимание именно на эту разницу. По его словам, обычное место для захоронения никуда не исчезает. Платный механизм касается семейно родовых участков большего размера, которые можно будет оформить официально по отдельной процедуре.

Такой порядок уже работает в Москве. Там место для обычного захоронения предоставляется бесплатно, а участки для семейных родовых захоронений в определенных случаях можно приобрести официально, в том числе через электронные торги.

Важен именно этот момент: если семья хочет заранее оформить большой участок, она получает понятный законный путь и документы, а не ищет человека, с которым можно «договориться» на кладбище.

Поэтому сама формулировка «платные места» звучит куда тревожнее, чем то, что за ней стоит. Бесплатное место не предлагается заменить платным. Речь идет о дополнительной возможности для семей, которым нужен участок сразу под несколько захоронений.

И здесь цифровизация как раз должна провести четкую границу: что человеку положено бесплатно, за что он действительно должен платить и откуда взялась каждая сумма.

Фото: Арское кладбище. Фотография взята из Яндекс Карт.

Почему место одному дают здесь, а другому там

Еще один вопрос, который сейчас часто решается буквально на месте: почему одной семье предлагают участок ближе к дороге, другой дальше, а на кладбище, которое называют закрытым, при этом продолжают появляться новые захоронения.

Станислав Зарубин считает, что именно здесь особенно заметен человеческий фактор. Сегодня человек далеко не всегда понимает, по какому принципу ему предлагают конкретное место и почему соседний участок недоступен. Где заканчивается правило и начинается решение конкретного сотрудника, со стороны увидеть сложно.

Цифровая система должна сделать эту часть понятнее. У каждого кладбища и отдельных участков внутри него появится официальный статус. Где-то захоронения будут открыты для всех, где-то возможны только родственные подзахоронения, где-то будут выделены территории для семейных захоронений или участки с учетом религиозных требований.

То есть человек должен заранее видеть не только свободно место или нет, но и на каких условиях им вообще можно воспользоваться.

Для Казани это особенно важная история. Редакция ProKazan уже сталкивалась с ситуацией, когда возможность захоронения выясняется только после звонка или приезда на кладбище. На Арском, например, новое место не предоставляют, а похоронить человека можно только в родственную могилу при наличии подтверждающих документов. На других кладбищах правила будут уже другими.

Получается довольно странная ситуация: формально порядок существует, но для обычной семьи он часто раскрывается по частям, через разговоры, справки и уточнения.

Именно этот элемент неопределенности новая система и должна убрать. Решение о месте должно зависеть не от того, «кто на месте так решил», а от понятного регламента, который одинаково работает для всех.

И в этом смысле электронная карта нужна далеко не ради самой карты. Ее задача гораздо практичнее: заранее показать, где можно хоронить, где нельзя, какие ограничения действуют и почему семье предлагают именно этот участок.

Фото: Арское кладбище. Фотография взята из Яндекс Карт.

Станет ли понятнее, за что человек платит

Ритуальный рынок в Казани давно устроен неоднородно. Рядом с крупными компаниями работают небольшие агентства, частники и исполнители по объявлениям, и далеко не всегда понятно, насколько официально они работают.

Сами похороны за последние годы заметно подорожали. По открытым данным, в 2026 году базовая организация похорон в Казани может обходиться примерно в 50–60 тысяч рублей, а отдельные ритуальные услуги за год выросли в цене примерно на 18 процентов. На стоимость влияют подорожание дерева, металла, камня, транспорта и работы персонала. Но высокая цена сама по себе еще не говорит о проблеме. Гораздо важнее другое: понимает ли человек, из чего она складывается и кто отвечает за оказанную услугу.

Именно здесь цифровизация может изменить сам рынок. При оформлении разрешения в системе должно быть видно, какая компания выполняет работу. А значит, должны быть понятны юридическое лицо, сотрудники, договор, чек и ответственность за результат. Работать полностью в серой зоне станет сложнее.

Есть и еще один чувствительный момент. Сегодня одна и та же услуга в одной компании может стоить для разных клиентов по разному. Один человек знает рынок и задает вопросы, другой находится в состоянии, когда спорить и сравнивать предложения тяжело. Поэтому понятный прайс здесь особенно важен.

Цифровизация вряд ли сделает похороны дешевле. Но она может сделать понятнее, кто оказывает услугу, сколько она стоит и за что именно семья платит.

Похожую логику уже пытаются переносить и в работу самих ритуальных компаний. Например, «Ритуал Про» создала круглосуточную линию помощи по вопросам организации похорон. Обратиться туда можно в любое время суток, получить консультацию и при необходимости вызвать специалиста на дом или в другое удобное место. В компании этот формат называют работой 24/7.

Можно ли собрать все оформление в одном месте

Фото: Арское кладбище. Фотография взята из Яндекс Карт.

Сегодня организация похорон разбита на несколько отдельных этапов: медицинские документы, свидетельство о смерти, кладбище, разрешения, ритуальная компания. На каждый из них уходит время, а родственникам приходится самим разбираться, куда обращаться дальше.

В перспективе часть этого маршрута хотят собрать внутри одной цифровой системы. Уже сейчас некоторые действия можно выполнять через «Госуслуги», а новая модель предполагает, что электронных процедур станет больше.

По словам Станислава Зарубина, в дальнейшем система может охватить получение медицинского свидетельства о смерти, свидетельства о смерти и оформление документов, связанных с кладбищем. Тогда часть вопросов сможет решаться параллельно, без нескольких поездок по городу.

Причем Татарстан уже участвует в пилотном проекте. По данным на август 2026 года, в систему внесены границы всех 3391 кладбища республики, а несколько услуг уже проходят апробацию.

Часть возможностей можно проверить уже сейчас. Например, в Казани через систему можно подать документы на разрешение для установки могильного сооружения. Правда, на практике процесс пока работает не так быстро, как заявлено. На практике сроки пока отличаются от заявленных: вместо обещанных пяти дней рассмотрение может занимать около месяца.

«Ритуал Про» тоже заявила о готовности участвовать в пилоте, когда такая возможность появится в Казани. Для компании это означает работу по тем же цифровым правилам, которые должны сделать видимыми документы, исполнителей и сам порядок оказания услуг.

В итоге вопрос не в том, нужна ли ритуальной сфере цифровизация, а в том, как она будет работать на практике.

Если человек сможет заранее увидеть правила, оформить часть документов онлайн и понять, кто и за что отвечает, уже это сделает систему заметно понятнее.

Осталось главное: чтобы прозрачность существовала не только на экране.

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