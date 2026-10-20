Итальянский пирог «12 ложек» стал настоящим открытием: готовлю без весов и миксера, а тесто получается пышным и нежным

Когда хочется домашней выпечки, но нет желания доставать весы, миксер и пачкать гору посуды, выручает необычный итальянский рецепт. Для него достаточно обычной столовой ложки: ею отмеряют почти все основные ингредиенты, а тесто замешивают вручную за несколько минут.

Этот десерт известен как torta 12 cucchiai, или пирог «12 ложек». В его основе — простое сочетание яиц, молока, растительного масла, сахара и муки. Готовый пирог получается мягким, пышным и слегка влажным, с нежным ванильным ароматом. А главное, для приготовления не требуется никакой сложной техники.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 20–22 см:

пшеничная мука — 12 столовых ложек без горки;

сахар — 12 столовых ложек без горки;

молоко — 12 столовых ложек;

растительное масло без запаха — 12 столовых ложек;

яйца — 3 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для этого рецепта важно отмерять муку и сахар ложками без горки. Если набирать слишком много муки, тесто получится густым, а готовый пирог может потерять свою нежность.

Молоко и яйца желательно заранее достать из холодильника, чтобы они стали комнатной температуры.

Как приготовить итальянский пирог «12 ложек»

Разогрейте духовку до 180 °C. Подготовьте форму для выпечки: застелите дно пергаментом, а бортики слегка смажьте маслом. Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Энергично перемешайте венчиком в течение 2–3 минут, пока масса не станет более светлой и однородной. Влейте 12 столовых ложек молока и столько же растительного масла. Ещё раз перемешайте ингредиенты. Добавьте мелко натёртую лимонную цедру. Она придаст пирогу свежий аромат и сделает вкус более выразительным. В отдельной миске соедините муку с разрыхлителем. Постепенно всыпайте сухую смесь к жидким ингредиентам, аккуратно перемешивая венчиком. Доведите тесто до однородной консистенции. Оно должно получиться гладким, достаточно жидким и медленно стекать с ложки. Перелейте массу в подготовленную форму и слегка постучите ею по столу, чтобы тесто распределилось равномерно. Выпекайте около 35–40 минут до золотистой корочки. Первые 25 минут духовку лучше не открывать, чтобы пирог не осел из-за резкого перепада температуры. Проверьте готовность деревянной шпажкой. Если она выходит из середины сухой, выпечку можно доставать. Оставьте пирог в форме на 10 минут, затем переложите на решётку и дайте немного остыть.

Перед подачей десерт можно присыпать сахарной пудрой или украсить свежими ягодами.

Почему пирог получается пышным без миксера

Секрет этого рецепта — в правильном соотношении ингредиентов и использовании разрыхлителя. Именно он помогает тесту подниматься во время выпекания, поэтому взбивать яйца до устойчивой пены необязательно.

Растительное масло делает мякиш мягким и помогает ему дольше сохранять нежную текстуру. Молоко добавляет влажность, а яйца связывают ингредиенты и придают пирогу структуру.

При этом слишком долго перемешивать тесто после добавления муки не стоит. Избыточное вымешивание может сделать выпечку более плотной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: используйте одну и ту же столовую ложку для всех измерений, а муку набирайте без уплотнения. Так пропорции будут стабильнее. Если тесто получилось слишком густым, можно добавить ещё одну ложку молока.

Как разнообразить итальянский пирог

Базовый рецепт легко изменить под собственный вкус. Например, вместо лимонной цедры можно добавить апельсиновую — выпечка приобретёт более сладкий цитрусовый аромат.

Любителям шоколада понравится вариант с какао. Для него достаточно заменить две ложки муки двумя ложками несладкого какао-порошка.

Ещё одна идея — добавить в тесто горсть ягод или небольшие кусочки яблок. Однако слишком много сочных фруктов класть не стоит, иначе середина может пропекаться дольше.

Пирог «12 ложек» хорош сам по себе, но его можно подать с вареньем, натуральным йогуртом или ложкой взбитых сливок. Он подходит и для завтрака, и для обычного домашнего чаепития.

Такой рецепт особенно удобен, когда хочется приготовить что-то вкусное из продуктов, которые уже есть дома. Не нужно ничего взвешивать или пользоваться миксером: несколько минут на замешивание, чуть больше получаса в духовке — и на столе появляется ароматный итальянский пирог с мягким, нежным мякишем.

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