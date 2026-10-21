Капусту больше не тушу просто так: заливаю тестом и готовлю пышный пирог прямо на сковороде

Капуста обычно отправляется в суп, тушится с томатной пастой или становится начинкой для пирожков. Но из неё можно приготовить полноценный пирог без духовки и долгой возни с тестом. Достаточно слегка обжарить овощи, залить их нежной смесью на кефире и оставить под крышкой.

Получается пышный капустный пирог с румяной корочкой и мягкой серединкой. По вкусу он напоминает домашнюю заливную выпечку, только готовится прямо на сковороде. Особенно удобно, когда хочется чего-то сытного к ужину, а включать духовку совсем не хочется.

Какие продукты понадобятся

На сковороду диаметром 22–24 см:

белокочанная капуста — 350 г;

яйца — 2 шт.;

кефир — 180 мл;

пшеничная мука — 130 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный перец — по вкусу;

свежий укроп — небольшой пучок.

Для пирога лучше выбирать молодую или не слишком жёсткую капусту. Она быстрее размягчается и получается нежнее. Если капуста зимняя, её потребуется немного дольше готовить перед добавлением теста.

Как приготовить капустный пирог на сковороде

Тонко нашинкуйте капусту. Если полоски получились длинными, дополнительно разрежьте их ножом, чтобы готовый пирог было удобнее нарезать. Мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с одной столовой ложкой растительного масла и обжаривайте его 2–3 минуты до мягкости. Добавьте капусту, немного соли и чёрного перца. Готовьте на среднем огне около 7–10 минут, периодически перемешивая. Капуста должна уменьшиться в объёме и стать мягче, но не превратиться в кашу. Переложите овощи в миску и дайте им немного остыть. Добавьте мелко нарезанный укроп. В отдельной ёмкости соедините яйца, кефир и щепотку соли. Перемешайте венчиком до однородности. Просейте муку вместе с разрыхлителем. Постепенно добавьте сухую смесь к жидким ингредиентам, размешивая до исчезновения крупных комочков. Тесто должно получиться густым, но текучим, примерно как на оладьи. Если оно слишком плотное, добавьте одну-две столовые ложки кефира. Смажьте чистую сковороду оставшимся растительным маслом. Равномерно распределите по дну подготовленную капусту. Залейте овощи тестом и слегка встряхните сковороду, чтобы масса заполнила промежутки между капустой. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне примерно 15–18 минут. За это время нижняя часть должна подрумяниться, а верх — заметно схватиться. Аккуратно проведите лопаткой вдоль краёв пирога. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, переверните и верните пирог на сковороду другой стороной. Готовьте под крышкой ещё 5–7 минут. Проверьте середину деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста. Переложите пирог на тарелку, дайте постоять 5 минут и нарежьте на порции.

Общее время приготовления составляет около 35–40 минут. Если капуста уже подготовлена заранее, процесс заметно ускорится.

Почему пирог получается пышным и нежным

Главную роль здесь играет тесто на кефире. Благодаря разрыхлителю оно становится пористым и мягким, а при приготовлении под крышкой постепенно пропекается даже без духовки.

Предварительное обжаривание капусты тоже важно. Сырая капуста выделяет много влаги, из-за чего середина пирога может остаться слишком мокрой. Если сначала слегка размягчить овощи на сковороде, начинка получится нежной, а тесто лучше пропечётся.

Не стоит делать слишком толстый слой. Для указанного количества ингредиентов оптимальна сковорода диаметром 22–24 см.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: готовьте пирог на самом слабом огне и обязательно под крышкой. Сильный нагрев быстро подрумянит дно, но середина останется сырой. Если крышка собирает много конденсата, периодически осторожно вытирайте её, чтобы капли воды не попадали на поверхность пирога.

Как разнообразить капустный пирог

Самый простой вариант — добавить к капусте немного тёртого сыра. Он сделает начинку более насыщенной и придаст приятный сливочный вкус.

Если хочется сытнее, можно положить в начинку мелко нарезанную ветчину или заранее обжаренные грибы. Главное — не добавлять слишком много влажных продуктов.

Любителям ароматной зелени подойдут петрушка, зелёный лук или укроп. А щепотка сладкой паприки придаст капусте более выразительный вкус.

Пирог хорошо сочетается со сметаной или простым соусом из натурального йогурта с чесноком. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или дополнение к супу.

Особенно вкусен капустный пирог сразу после приготовления, когда корочка ещё слегка хрустит, а середина остаётся мягкой. Но и в остывшем виде он сохраняет приятную текстуру, поэтому несколько кусочков удобно взять с собой на работу.

Такой рецепт выручает, когда в холодильнике есть капуста, яйца и немного кефира. Из самых обычных продуктов получается домашний пирог без замешивания дрожжевого теста, раскатки и выпекания в духовке.

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