Налоговые начисления на люксовые авто в России выросли на треть

В России зафиксирован рекордный рост налоговых начислений на автомобили стоимостью свыше 10 миллионов рублей. По результатам 2025 года общая сумма достигла 6,6 миллиарда рублей, превысив показатель предыдущего года примерно на треть. Такие данные содержатся в исследовании аналитической компании FinExpertiza, подготовленном на основании сведений Федеральной налоговой службы. Об этом сообщают «Известия».

Увеличение налоговых начислений сопровождалось заметным расширением российского парка дорогостоящих автомобилей. За год количество зарегистрированных машин, подпадающих под повышенное налогообложение, выросло на 44%. В результате их общая численность достигла 46,7 тысячи единиц.

Президент компании FinExpertiza Елена Трубникова связала такую динамику в том числе с изменениями порядка расчета утилизационного сбора. Новые правила начали действовать в декабре 2025 года, поэтому часть покупателей стремилась приобрести дорогостоящие транспортные средства до их вступления в силу.

Дополнительное влияние на статистику оказало обновление перечня автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом. Министерство промышленности и торговли России расширило список моделей, включив в него новые транспортные средства. Среди них оказались и автомобили китайских производителей.

Наибольшая сумма налоговых начислений пришлась на столицу. Владельцам дорогих машин в Москве начислили 2,86 миллиарда рублей, что соответствует 43% общероссийского показателя.

Вторую позицию по объему начислений занял Санкт-Петербург, где сумма составила 592 миллиона рублей. Далее следует Московская область с результатом 534 миллиона рублей.

При этом размер транспортного налога за одинаковые автомобили может существенно отличаться в зависимости от места регистрации. Причина заключается в региональных ставках, которые устанавливаются субъектами Российской Федерации. В отдельных случаях разница между платежами достигает нескольких раз.

Специалисты допускают, что в 2026 году налоговые начисления на дорогостоящий транспорт продолжат увеличиваться. Однако ожидается, что скорость роста окажется ниже показателей предыдущего года.

Генеральный директор автомобильной торговой площадки Fresh Юрий Чистов сообщил, что за первые девять месяцев 2026 года продажи люксовых автомобилей в России прибавили 8%. Для сравнения, в массовом автомобильном сегменте увеличение составило 5%.

Начальник аналитического отдела компании «Риком-Траст» Олег Абелев обратил внимание на особенности поведения состоятельных покупателей. По его оценке, приобретение дорогих автомобилей рассматривается обеспеченными гражданами не только как покупка транспортного средства, но и как один из вариантов сохранения капитала.

Положительную динамику на российском рынке премиального транспорта подтверждают и данные агентства «Автостат», основанные на статистике аналитической компании ППК.

Согласно опубликованным сведениям, с января по июнь 2026 года в стране реализовали 369 новых автомобилей люксового сегмента. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года продажи увеличились на 15,3%.

Таким образом, рост числа зарегистрированных дорогостоящих машин и расширение перечня моделей, подпадающих под повышенное налогообложение, стали основными факторами увеличения налоговых начислений по итогам 2025 года.

Может быть интересно: