Кулинария

Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получаются сочными, нежными и с аппетитной корочкой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить сочные немецкие котлеты Frikade...

ПроКазань

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Котлеты необязательно жарить на сковороде, постоянно переворачивать и следить, чтобы они не подгорели. В Германии популярны фрикадельки Frikadellen — крупные мясные котлеты с луком, хлебом и специями. Обычно их обжаривают, но домашний вариант можно приготовить и в духовке.

При запекании котлеты сохраняют сочность, а снаружи покрываются румяной корочкой. Главное — правильно подготовить фарш и не передержать мясо. Такой способ особенно удобен, когда нужно сразу приготовить ужин для всей семьи.

Какие продукты понадобятся

На 8 небольших котлет:

  • смешанный фарш из свинины и говядины — 600 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • белый хлеб — 2 ломтика;

  • молоко — 80 мл;

  • яйцо — 1 шт.;

  • горчица — 1 ч. л.;

  • сушёный майоран — ½ ч. л.;

  • сладкая паприка — ½ ч. л.;

  • соль — ¾ ч. л. или по вкусу;

  • чёрный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ч. л. для смазывания.

Именно сочетание свинины и говядины помогает получить насыщенный мясной вкус и мягкую текстуру. Если использовать только нежирную говядину, котлеты могут получиться более сухими.

Как приготовить немецкие котлеты в духовке

  1. Срежьте с хлеба плотные корочки, мякиш залейте молоком и оставьте на 5 минут. Затем слегка разомните вилкой.

  2. Очистите лук и нарежьте очень мелкими кубиками. Чтобы вкус получился мягче, можно предварительно прогреть лук на сухой антипригарной сковороде с ложкой воды до прозрачности, а затем остудить.

  3. В глубокой миске соедините фарш, размоченный хлеб, лук и яйцо.

  4. Добавьте горчицу, майоран, паприку, соль и чёрный перец. Перемешайте до равномерного распределения ингредиентов. Не вымешивайте массу слишком долго, иначе котлеты могут стать плотными.

  5. Смочите руки прохладной водой и сформируйте 8 овальных котлет толщиной около 2–2,5 см.

  6. Застелите противень пергаментом и слегка смажьте его растительным маслом. Разложите котлеты на небольшом расстоянии друг от друга.

  7. Разогрейте духовку до 200 °C в режиме верхнего и нижнего нагрева. Поставьте противень на средний уровень.

  8. Запекайте примерно 20–25 минут. При желании один раз переверните котлеты ближе к середине приготовления, чтобы они равномернее подрумянились.

  9. Проверьте готовность: температура в центре котлет должна достигнуть не менее 71 °C. Если верх недостаточно румяный, можно включить гриль на 1–2 минуты, внимательно следя за поверхностью.

  10. Достаньте котлеты и оставьте на 3–5 минут перед подачей.

Точное время запекания зависит от размера котлет и особенностей духовки. Слишком долго держать их в жару не стоит: даже сочный фарш при пересушивании теряет нежность.

Почему котлеты получаются мягкими

В немецких фрикадельках важную роль играет размоченный хлеб. Он удерживает часть мясного сока и помогает сохранить мягкую структуру.

Лук добавляет сочности, а горчица и майоран создают характерный пряный вкус. При этом горчица не делает блюдо острым, если использовать её в небольшом количестве.

Румяная поверхность образуется благодаря высокой температуре духовки. Однако запечённая корочка обычно получается немного иной, чем при обжаривании на сковороде в масле.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не делайте котлеты слишком тонкими. Плоские изделия быстро теряют влагу, а котлеты толщиной около 2–2,5 см лучше сохраняют сочность. Ещё один полезный приём — формировать изделия одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно.

С чем подавать немецкие котлеты

В Германии фрикадельки часто едят с картофельным пюре, отварным картофелем, тушёной капустой или картофельным салатом.

Для домашнего ужина хорошо подойдёт пюре со сливочным маслом и маринованные огурцы. Их кислинка удачно дополняет насыщенный вкус мяса.

Можно приготовить и простой соус: смешать натуральный йогурт с чайной ложкой горчицы, мелко нарезанным укропом и щепоткой соли. Он сделает блюдо ещё интереснее, не требуя долгой готовки.

Оставшиеся котлеты удобно использовать на следующий день. Их можно разогреть и подать с гарниром или положить в булочку с листьями салата и овощами.

Немецкие котлеты в духовке — практичная альтернатива привычной жарке. Минимум масла, простые продукты и понятная технология позволяют приготовить сытное мясное блюдо с нежной серединкой и аппетитной румяной поверхностью.

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