Рейс отложен: могут ли туристы отказаться от тура и вернуть его полную цену

Российские туристы могут потребовать полного возврата стоимости путевки, если авиарейс перенесли на сутки или более и продолжительность запланированного отдыха существенно сократилась. Однако туроператоры не всегда соглашаются возвращать деньги без удержаний, объясняя задержки обстоятельствами непреодолимой силы. О правах путешественников в подобных ситуациях рассказала юрист «Альянса туристических агентств» Мария Чапиковская, сообщает Profi.Travel.

Поводом для обсуждения стали многочисленные переносы и отмены авиарейсов, произошедшие в октябре. Представители туристических агентств обратили внимание на случаи, когда пятидневный отпуск сокращался более чем на сутки еще до начала путешествия.

При этом подходы организаторов отдыха к возврату денежных средств заметно различаются. Одни компании готовы полностью компенсировать стоимость несостоявшейся поездки, другие требуют удержать расходы, которые, по их утверждению, уже были понесены при подготовке тура.

В качестве примера приводится ситуация с пассажирами, которые из-за отмены рейсов турецкой авиакомпании не могли отправиться в Турцию на протяжении трех дней. В одном случае организатор путешествия самостоятельно предложил отказаться от путевки с возвратом всей уплаченной суммы.

Однако другой туроператор при сопоставимых обстоятельствах сообщил туристическому агенту, что расходы на организацию поездки составляют полную стоимость приобретенного тура. Таким образом, путешественникам фактически отказали в возврате денег.

Мария Чапиковская пояснила, что статья 310 Гражданского кодекса России ограничивает возможность одностороннего изменения условий договора с потребителем. Кроме того, согласно федеральному закону № 132-ФЗ, даты путешествия и его продолжительность относятся к существенным условиям договора о реализации туристического продукта.

По оценке специалиста, перенос отправления самолета на сутки и более дает путешественнику основания не соглашаться с измененными условиями отдыха. В таком случае клиент может заявить требование о возвращении полной стоимости путевки.

Вместе с тем окончательное решение зависит от обстоятельств конкретного спора. Туроператор вправе ссылаться на чрезвычайные и непредотвратимые события, однако наличие таких обстоятельств при судебном разбирательстве необходимо доказать.

Чапиковская считает, что временные ограничения на использование воздушного пространства, вводимые по плану «Ковер», не всегда можно относить к обстоятельствам непреодолимой силы. По ее мнению, подобные ситуации стали достаточно предсказуемыми для участников туристического рынка.

Юрист также обратила внимание на необходимость документального подтверждения расходов, которые компания намерена удержать при расторжении договора. Одного заявления о том, что деньги уже потрачены на организацию отдыха, недостаточно для обоснования соответствующих сумм.

По словам специалиста, на практике некоторые туроператоры первоначально выставляют клиентам требования об оплате расходов или удерживают значительную часть стоимости поездки. Однако после получения официальной претензии позиция компании нередко меняется.

Чапиковская отметила, что многие подобные разногласия удается урегулировать без обращения в суд. Организаторы путешествий могут отказаться от удержаний, учитывая вероятность взыскания денежных средств в случае судебного разбирательства.

Схожую позицию ранее озвучивал вице-президент Российского союза туриндустрии, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

По его словам, судебные инстанции все чаще рассматривают задержки авиаперевозок из-за плана «Ковер» как риски, которые туристические компании способны предусмотреть. Поэтому само по себе введение ограничений не обязательно освобождает организатора путешествия от ответственности.

Дополнительное значение для подобных споров может иметь определение Верховного суда России, принятое в конце сентября. Оно касается разбирательства между Российскими железными дорогами и Михайловским горно-обогатительным комбинатом.

Предметом спора стала задержка предоставления грузовых вагонов на фоне сигналов ракетной опасности и предупреждений об угрозе нападения беспилотных летательных аппаратов.

Верховный суд указал на необходимость установить точную продолжительность ограничений, время, затраченное на остановку движения и обеспечение безопасности работников, а также период, необходимый для возобновления перевозок.

Только после изучения этих обстоятельств можно определить, какая часть задержки непосредственно связана с возникшей угрозой.

Хотя судебное разбирательство относится к грузовым железнодорожным перевозкам, Георгий Мохов допускает применение аналогичного подхода при рассмотрении конфликтов в туристической отрасли.

Эксперт подчеркнул, что само объявление сигнала об опасности не означает автоматического освобождения перевозчика от ответственности. Необходимо оценивать реальные последствия ограничений и действия компании, направленные на сокращение возможных убытков заказчика.

При этом указанное дело направлено на новое рассмотрение, поэтому окончательные выводы по конкретному спору еще предстоит сделать.

Таким образом, при значительном переносе авиарейса турист вправе оспаривать изменение условий поездки и требовать возврата уплаченных средств. Однако возможность получить всю сумму без удержаний определяется обстоятельствами отмены или задержки рейса и правовой оценкой требований сторон.

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