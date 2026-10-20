Кулинария

Курицу больше не тушу в сливках и сметане: готовлю грузинское чахохбили по старинному принципу, и мясо получается нежнейшим

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить грузинское чахохбили из курицы...

ПроКазань

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Чтобы курица получилась сочной и нежной, совсем необязательно заливать её сливками или сметаной. В грузинской кухне есть другой способ: мясо сначала обжаривают практически без добавления жидкости, а затем тушат с большим количеством помидоров, лука и ароматных трав.

Именно так готовят чахохбили — одно из самых известных грузинских блюд. Когда-то его делали из фазана, но сегодня чаще используют курицу. Главная особенность рецепта — мясо томится в овощном соке, который постепенно превращается в густой насыщенный соус.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

  • курица — 1–1,2 кг;

  • спелые помидоры — 600 г;

  • репчатый лук — 3 крупные головки;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • сливочное масло — 20 г;

  • свежая кинза — небольшой пучок;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • хмели-сунели — 1 ч. л.;

  • молотый кориандр — ½ ч. л.;

  • острый перец — по вкусу;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Лучше всего для чахохбили подходят куриные бёдра и голени. В отличие от грудки, они хорошо переносят длительное тушение и остаются сочными.

Помидоры желательно выбирать мясистые и спелые. Именно от них во многом зависит вкус готового соуса.

Как приготовить грузинское чахохбили

  1. Курицу разделите на порционные куски, промокните бумажными полотенцами. Если используете бёдра и голени, достаточно удалить лишние участки кожи и жира.

  2. Хорошо разогрейте глубокую сковороду или казан с толстым дном. Выложите курицу без добавления масла и обжаривайте на среднем огне примерно 8–10 минут, периодически переворачивая. Мясо должно слегка подрумяниться и выделить собственный жир. Если посуда не позволяет жарить без масла, добавьте совсем немного растительного.

  3. Переложите курицу на тарелку. Лук нарежьте полукольцами и отправьте в ту же посуду. Добавьте сливочное масло и готовьте 6–8 минут до мягкости и лёгкого золотистого оттенка.

  4. На помидорах сделайте крестообразные надрезы, залейте кипятком на 30–40 секунд, затем переложите в холодную воду. Снимите кожицу и нарежьте мякоть небольшими кусочками.

  5. Верните курицу к луку, добавьте помидоры и аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне около 25–35 минут.

  6. Когда помидоры дадут сок, добавьте хмели-сунели, молотый кориандр, соль, чёрный и острый перец. Если соус слишком жидкий, готовьте последние 5–10 минут без крышки.

  7. Измельчите чеснок, кинзу и петрушку. Добавьте их за 3–5 минут до окончания приготовления.

  8. Проверьте готовность курицы: температура в самой толстой части мяса должна достигнуть 74 °C. Снимите посуду с огня и дайте чахохбили настояться под крышкой около 10 минут.

За это время аромат зелени и специй станет более выразительным, а мясо пропитается томатным соусом.

В чём секрет традиционного способа приготовления

В чахохбили важен не только набор продуктов, но и последовательность действий. Сначала курицу обжаривают, чтобы получить более насыщенный мясной вкус, затем добавляют лук и помидоры.

Воду обычно не требуется вливать: спелые томаты выделяют достаточно сока для тушения. В результате мясо готовится в ароматной овощной подливе, а не в разбавленном бульоне.

При этом не стоит путать чахохбили с обычной курицей в томатном соусе. Здесь важную роль играет большое количество лука, свежая зелень и характерные грузинские специи.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте воду сразу после закладки помидоров. Накройте сковороду крышкой и подождите несколько минут: овощи начнут выделять сок. Если жидкости всё же окажется недостаточно и соус начнёт пригорать, можно влить 2–3 столовые ложки горячей воды.

С чем подавать чахохбили

В Грузии такое блюдо часто подают с хлебом, которым удобно собирать густой ароматный соус. Дома подойдут лаваш, свежая лепёшка или обычный пшеничный хлеб.

Если хочется полноценного ужина с гарниром, можно приготовить рассыпчатый рис или картофельное пюре. Они хорошо сочетаются с томатной подливой и не перебивают вкус специй.

Особенно вкусным чахохбили становится после небольшого отдыха под крышкой. А на следующий день, когда мясо ещё сильнее пропитывается соусом, вкус блюда может раскрыться по-новому.

Грузинский рецепт показывает, что для сочной курицы совсем не нужны сливки и сметана. Достаточно спелых помидоров, лука, нескольких специй и правильного тушения. Получается насыщенное домашнее блюдо, в котором нежное мясо буквально отделяется от косточки.

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