Россияне обсуждают 10 направлений для отдыха без загранпаспорта в Новый год

Российские туристы могут провести новогодние каникулы 2027 года не только на отечественных курортах, но и в нескольких зарубежных странах, куда разрешен въезд по внутреннему паспорту. Среди предложенных вариантов — Карелия, Сочи, Казань, Беларусь, Армения, Казахстан и другие направления. Праздничные выходные продлятся 11 дней, что позволит организовать как короткое путешествие, так и продолжительную поездку. Об этом рассказала доцент Финансового университета при правительстве России Ирина Карапетова в беседе с изданием «КУ66».

Сколько продлятся новогодние каникулы в 2027 году

Россияне, работающие по стандартной пятидневной неделе, смогут отдыхать с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно.

Продолжительность праздничного периода составит 11 календарных дней.

Такой график предусмотрен утвержденным правительством порядком переноса выходных дней.

По мнению Ирины Карапетовой, продолжительные каникулы позволяют выбрать самые разные варианты путешествий — от отдыха на природе до знакомства с историческими городами и зарубежными достопримечательностями.

При этом для посещения всех пяти предложенных российских направлений и ряда соседних государств взрослым гражданам России достаточно внутреннего паспорта.

Карелия подойдет любителям зимней природы

Одним из вариантов новогоднего путешествия эксперт назвала Карелию.

В зимние месяцы регион привлекает заснеженными лесами, живописными природными территориями и возможностью провести несколько дней вдали от крупных городов.

Туристы могут отправиться к водопадам, совершить прогулки по зимним маршрутам или посетить горный парк «Рускеала».

Такой отдых подойдет парам и компаниям друзей, предпочитающим природные достопримечательности.

Рекомендуемая продолжительность поездки составляет от четырех до семи дней.

Сочи и Красная Поляна предложат горнолыжный отдых

Путешественникам, предпочитающим активные развлечения, Карапетова рекомендует рассмотреть Сочи и Красную Поляну.

В горной части курорта доступны лыжные трассы, канатные дороги и различные зимние развлечения.

При этом в самом Сочи климат заметно мягче, чем в расположенных неподалеку горных районах.

Туристы могут сочетать прогулки по побережью с посещением горнолыжных комплексов, ресторанов и гостиниц с оздоровительными услугами.

На такое путешествие специалист советует выделить от пяти до восьми дней.

Казань станет вариантом для коротких каникул

Еще одним направлением для встречи Нового года стала столица Татарстана.

Казань подойдет туристам, интересующимся историей, архитектурой и национальной кухней.

В программу путешествия можно включить посещение Казанского кремля, прогулку по улице Баумана и знакомство с городскими музеями.

Во время праздничных каникул также можно посетить новогодние площадки.

Эксперт отметила удобство поездки для путешественников без личного автомобиля.

Для знакомства с городом рекомендуется запланировать от трех до пяти дней.

Калининград привлекает исторической архитектурой

Любителям городских экскурсий Ирина Карапетова предложила отправиться в Калининград.

Туристы могут осмотреть остров Канта, прогуляться по Рыбной деревне и посетить местные музеи.

Дополнительно можно организовать поездки по Калининградской области и побывать на побережье Балтийского моря.

Однако при планировании зимнего путешествия стоит учитывать особенности местной погоды, в том числе сильные ветры.

Оптимальная продолжительность отдыха, по оценке специалиста, составляет четыре-шесть дней.

Великий Устюг подойдет семьям с детьми

Для семейного новогоднего путешествия эксперт выделила Великий Устюг.

Город известен прежде всего резиденцией российского Деда Мороза, которую традиционно посещают туристы в период зимних праздников.

Гости могут принять участие в тематических программах и различных сезонных развлечениях.

Особенно интересным такое направление может оказаться для семей с маленькими детьми.

На посещение Великого Устюга рекомендуется отвести от трех до пяти дней.

Беларусь можно посетить по российскому паспорту

Среди зарубежных вариантов Ирина Карапетова назвала Минск.

Российские граждане старше 14 лет могут отправиться в Беларусь без оформления заграничного паспорта.

Для поездки подойдет поезд или самолет.

В белорусской столице туристам предлагают прогулки по историческому центру, посещение праздничных ярмарок, катков и ресторанов.

Кроме того, путешествие можно дополнить экскурсиями к Мирскому и Несвижскому замкам.

Для знакомства с Минском и ближайшими достопримечательностями специалист рекомендует выделить три-пять дней.

Ереван подойдет для знакомства с армянской культурой

Еще одним зарубежным направлением стала столица Армении.

Россияне могут прилететь в Ереван по внутреннему паспорту при использовании соответствующего прямого авиамаршрута из России.

Во время путешествия туристы могут посетить музеи, местные рынки, кафе и рестораны национальной кухни.

При благоприятных погодных условиях программу предлагается расширить поездками к озеру Севан и в горный курорт Цахкадзор.

По оценке эксперта, оптимальная продолжительность отдыха в Армении составляет от четырех до шести дней.

Абхазия привлечет мягкой зимой и природными достопримечательностями

Тем, кто предпочитает более теплую погоду, Карапетова рекомендует рассмотреть Абхазию.

В отличие от летнего сезона, зимой путешествие сюда предполагает преимущественно экскурсионный отдых.

Среди интересных мест эксперт выделила Гагру, Сухум, Новоафонскую пещеру и озеро Рица.

Туристы также могут гулять вдоль морского побережья и знакомиться с природой региона.

Взрослые российские путешественники могут посещать Абхазию по внутреннему паспорту.

Для такого отдыха рекомендуется выделить четыре-семь дней.

Астана удивит современной архитектурой

Еще одним доступным без загранпаспорта направлением стала столица Казахстана.

В Астане путешественники могут познакомиться с современной городской архитектурой, посетить музеи, торговые центры и рестораны.

В зимний период здесь также организуют сезонные развлечения.

Однако эксперт предупреждает о необходимости учитывать погодные условия.

В январе температура воздуха в Астане может опускаться до очень низких значений, поэтому для поездки потребуется теплая одежда.

Продолжительность путешествия может составить от трех до пяти дней.

Бишкек подойдет для знакомства с горами Кыргызстана

Завершает перечень рекомендуемых направлений столица Кыргызстана.

Бишкек привлекает путешественников городской атмосферой, национальной кухней и возможностью увидеть горные пейзажи.

Туристы могут совместить прогулки по городу с экскурсиями в его окрестностях.

Однако зимой поездки в горные районы необходимо планировать с учетом прогноза погоды и состояния автомобильных дорог.

Для знакомства с Бишкеком и близлежащими территориями специалист рекомендует выделить три-пять дней.

Какие документы понадобятся для поездки с детьми

Отдельное внимание Ирина Карапетова посоветовала уделить подготовке документов для несовершеннолетних путешественников.

С 20 января 2026 года изменился порядок выезда из России для детей младше 14 лет.

В частности, для поездок в Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Абхазию ребенку необходимо оформлять собственный заграничный паспорт. Использовать только свидетельство о рождении для выезда по этим направлениям больше нельзя.

Для путешествий в Армению действуют отдельные условия, которые зависят от способа пересечения границы.

Взрослые граждане России при этом сохраняют возможность посещать перечисленные государства по внутреннему паспорту с учетом соответствующих правил въезда.

Перед приобретением билетов и бронированием гостиниц туристам рекомендуется проверить требования к документам каждого участника поездки.

Таким образом, продолжительные новогодние каникулы 2027 года позволяют россиянам выбрать отдых как внутри страны, так и за ее пределами. При этом необязательно ограничиваться одним городом: продолжительность праздников дает возможность объединить несколько экскурсионных направлений в рамках одного путешествия.

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