Забудьте про обычную шарлотку: итальянский яблочный пирог с молоком получается нежным, как облако

Яблочные пироги любят за простоту, но даже привычное сочетание фруктов и теста можно раскрыть по-новому. В Италии готовят torta di mele — домашний пирог с большим количеством яблок, молоком и нежным тестом. Он получается мягким, влажным и ароматным, а тонкие фруктовые ломтики буквально сливаются с основой.

В отличие от классической шарлотки, здесь используют сливочное масло и молоко. Благодаря этому мякиш приобретает более нежную текстуру, а яблоки сохраняют сочность. Такой пирог особенно хорош к утреннему кофе или вечернему чаю.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 22 см:

яблоки — 3 крупных;

пшеничная мука — 200 г;

молоко — 120 мл;

яйца — 2 шт.;

сахар — 110 г;

сливочное масло — 60 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль — щепотка;

сахарная пудра — для подачи.

Для этого пирога лучше выбирать сочные кисло-сладкие яблоки с плотной мякотью. Они не превратятся в пюре при выпекании и создадут приятный контраст со сладким тестом.

Как приготовить итальянский яблочный пирог

Разогрейте духовку до 180 °C. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом или застелите пергаментом. Очистите яблоки от сердцевин. Два плода нарежьте небольшими тонкими ломтиками, а третий — аккуратными дольками для украшения поверхности. Сбрызните лимонным соком, чтобы мякоть не потемнела. Растопите сливочное масло и оставьте немного остыть. Молоко заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. В глубокой миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до светлой пышной массы. На это понадобится около 3–4 минут. Влейте молоко и остывшее сливочное масло. Аккуратно перемешайте венчиком. Просейте муку вместе с разрыхлителем и солью. Добавьте к жидким ингредиентам и перемешайте до однородности. Долго вымешивать тесто не нужно. Вмешайте нарезанные яблоки, равномерно распределяя их по тесту. Переложите массу в подготовленную форму. Сверху разложите оставшиеся яблочные дольки веером или по кругу, слегка вдавливая их в тесто. Выпекайте примерно 40–50 минут до золотистой поверхности. Готовность проверяйте деревянной шпажкой в участке теста без яблок: на ней не должно оставаться сырой массы. Дайте пирогу постоять в форме 10–15 минут, затем аккуратно извлеките и остудите на решётке.

Перед подачей можно слегка присыпать выпечку сахарной пудрой.

Почему пирог получается таким нежным

Главную роль играет сочетание молока, сливочного масла и яблочного сока. Молоко помогает получить мягкое тесто, масло придаёт сливочный вкус, а фрукты сохраняют влажность мякиша.

При этом важно соблюдать пропорции. Если добавить слишком много молока, середина может остаться сырой, а избыток муки сделает пирог плотным.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: нарезайте яблоки достаточно тонко, чтобы они успели размягчиться одновременно с тестом. А после добавления муки перемешивайте массу только до соединения ингредиентов — так мякиш останется более нежным.

Как сделать вкус ещё интереснее

В Италии домашние яблочные пироги нередко ароматизируют лимонной цедрой. Достаточно добавить в тесто чайную ложку мелко натёртой цедры, чтобы выпечка приобрела свежий цитрусовый аромат.

Любителям пряностей подойдёт щепотка корицы. Она хорошо сочетается с яблоками, но добавлять её слишком много не стоит, чтобы не перебить сливочный вкус.

Подавать torta di mele можно как тёплым, так и полностью остывшим. На следующий день пирог сохраняет мягкость, если хранить его в закрытом контейнере.

Этот рецепт особенно удобен, когда хочется приготовить что-то к чаю без сложных кулинарных приёмов. Простые продукты, несколько яблок и немного времени в духовке — и вместо привычной шарлотки получается нежный итальянский десерт с насыщенным фруктовым ароматом.

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