Кулинария

Бананы больше не добавляю в кашу и выпечку: заворачиваю в обычный лаваш и за 10 минут получаю десерт с карамельной корочкой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить бананы в лаваше на сковороде за...

ПроКазань

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Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, необязательно включать духовку или замешивать тесто. Обычный тонкий лаваш и пара спелых бананов могут превратиться в хрустящий десерт с мягкой фруктовой начинкой. На сковороде он готовится всего за несколько минут, а по вкусу напоминает сладкие рулетики из кафе.

Главная хитрость — немного сливочного масла и сахара. При обжаривании они создают аппетитную золотистую корочку, а банан внутри становится тёплым, нежным и ароматным. Особенно вкусно получается с щепоткой корицы.

Какие продукты понадобятся

На 4 небольших рулетика:

  • тонкий армянский лаваш — 1 большой лист;

  • бананы — 2 шт.;

  • сливочное масло — 25 г;

  • сахар — 2 ч. л.;

  • молотая корица — ½ ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л. по желанию;

  • мёд, йогурт или сахарная пудра — для подачи.

Бананы лучше выбирать спелые, но достаточно плотные. Слишком мягкие плоды при нагревании быстро превращаются в пюре, из-за чего начинка может вытекать.

Как приготовить бананы в лаваше за 10 минут

  1. Очистите бананы и разрежьте каждый вдоль пополам. Если плоды крупные, дополнительно укоротите их, чтобы было удобно заворачивать в лаваш.

  2. Разрежьте большой лист лаваша на четыре прямоугольника. Каждый кусочек должен быть достаточно широким, чтобы полностью закрыть начинку.

  3. Смешайте сахар с корицей в небольшой миске. При желании слегка сбрызните бананы лимонным соком, чтобы уравновесить сладость.

  4. Положите по половинке банана на каждый кусочек лаваша. Посыпьте небольшим количеством сахара с корицей.

  5. Подверните боковые края лаваша внутрь и сверните плотные рулетики. Свободный край можно слегка смочить водой, чтобы он лучше держался.

  6. Разогрейте сковороду на среднем или умеренно слабом огне. Растопите сливочное масло и выложите рулетики швом вниз.

  7. Обжаривайте примерно по 1,5–2 минуты с каждой стороны, аккуратно переворачивая, пока лаваш не станет золотистым и хрустящим.

  8. В конце посыпьте рулетики оставшимся сахаром, переверните ещё раз и прогрейте по 15–20 секунд с каждой стороны. Сахар должен расплавиться и слегка карамелизоваться, но не подгореть.

  9. Переложите десерт на тарелку и дайте ему постоять около минуты. Начинка внутри будет очень горячей.

На подготовку уходит примерно 3–4 минуты, а на обжаривание — ещё 5–6 минут. Поэтому весь десерт действительно можно приготовить примерно за 10 минут.

Как получить хрустящую карамельную корочку

Секрет этого рецепта — умеренный нагрев. Если сделать огонь слишком сильным, сахар начнёт гореть раньше, чем лаваш равномерно подрумянится.

Сливочное масло помогает получить красивую золотистую поверхность и придаёт десерту приятный сливочный аромат. А небольшое количество сахара создаёт тонкую карамельную корочку.

Не стоит добавлять слишком много начинки. Если положить в рулетики шоколадную пасту, мёд или большое количество сахара, они могут вытечь на сковороду и начать пригорать.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для особенно хрустящего результата сначала обжарьте рулетики до золотистого цвета, а сахар добавляйте только в самом конце. Так лаваш успеет подсохнуть и стать хрустящим, а карамель не успеет потемнеть.

Чем дополнить банановый десерт

Самый простой вариант — подать горячие рулетики с ложкой густого натурального йогурта. Его лёгкая кислинка хорошо сочетается со сладкими бананами и карамельной корочкой.

Любителям шоколада можно добавить внутрь каждого рулетика несколько небольших кусочков тёмного шоколада. Во время обжаривания они расплавятся и превратятся в нежную начинку.

Ещё одно удачное сочетание — бананы с измельчёнными грецкими орехами. Они добавят десерту приятный хруст и сделают вкус насыщеннее.

Если хочется более праздничной подачи, готовые рулетики можно нарезать наискосок и слегка посыпать сахарной пудрой. Рядом положите несколько свежих ягод или шарик мороженого.

Такой десерт особенно выручает, когда дома остались бананы и лаваш, а возиться с выпечкой совсем не хочется. Всего несколько доступных ингредиентов — и на столе появляются тёплые хрустящие рулетики с нежной фруктовой серединкой.

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