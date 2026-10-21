Пациенты в Татарстане поставили больницам 3,9 балла из пяти

Средняя оценка обслуживания в больницах Татарстана составила 3,9 балла. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Ильнур Сибгатов.

Чаще всего пациенты жаловались на долгое ожидание — 16 процентов. Ещё 14 процентов не устроило отношение врача, 3,6 процента — отношение сотрудников регистратуры и медсестёр. На санитарные условия в медучреждениях указал 1 процент опрошенных.

Среди больниц Казани с наименьшими баллами названы учреждения № 2, 11 и 12, а также ДКБ № 7 и поликлиника № 8. По словам Сибгатова, жители чаще отмечали организации, где ощущается дефицит кадров. В некоторых медучреждениях укомплектованность врачами-специалистами не достигает 50 процентов.

При этом в среднем по Татарстану за 2025 год показатель составил 71,1 процента. За прошлый год в отрасль привлекли 500 врачей-специалистов и 500 работников среднего звена. В этом году предусмотрено финансирование на привлечение специалистов, включая единовременное пособие в миллион рублей. Планируется дополнительно привлечь из других регионов 260 врачей — 152 новых медика уже вышли на работу.