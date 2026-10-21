Синоптики обещают Татарстану тёплый финал октября
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Средняя температура воздуха в Татарстане с 21 по 30 октября окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз приводит Гидрометцентр РТ.
Речь идёт о средней температуре за всю десятидневку, а не о значениях отдельных дней. Отсчёт ведут от климатической нормы: для республики в этот период она составляет +2 градуса. Данные охватывают всю территорию региона, включая столицу.
В Казани норма немного выше — +2,4 градуса. Именно на эту базовую величину ориентируются синоптики, когда оценивают, насколько тёплой или холодной выдалась декада.
Таким образом, последние дни октября в республике будут заметно теплее, чем обычно бывает в это время. Превышение нормы в 4–5 градусов — ощутимая величина для середины осени.
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