Синоптики обещают Татарстану тёплый финал октября

Средняя температура воздуха в Татарстане с 21 по 30 октября окажется на 4–5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз приводит Гидрометцентр РТ.

Речь идёт о средней температуре за всю десятидневку, а не о значениях отдельных дней. Отсчёт ведут от климатической нормы: для республики в этот период она составляет +2 градуса. Данные охватывают всю территорию региона, включая столицу.

В Казани норма немного выше — +2,4 градуса. Именно на эту базовую величину ориентируются синоптики, когда оценивают, насколько тёплой или холодной выдалась декада.

Таким образом, последние дни октября в республике будут заметно теплее, чем обычно бывает в это время. Превышение нормы в 4–5 градусов — ощутимая величина для середины осени.