Макароны больше не готовлю по-флотски: турецкий способ с чесночным йогуртом оказался неожиданно вкусным

Макароны с фаршем обычно ассоциируются с привычным блюдом по-флотски. Но в Турции есть другой вариант, в котором знакомые продукты приобретают совершенно новый вкус. Вместо томатной подливы или сливочного соуса здесь используют густой йогурт с чесноком, а сверху добавляют ароматное мясо с паприкой.

Такое блюдо напоминает знаменитые турецкие манты по сочетанию ингредиентов, но готовится гораздо проще. Не нужно замешивать тесто и лепить маленькие пельмени — достаточно отварить обычные макароны и приготовить две добавки. Получается сытный ужин с необычным сочетанием тёплого мяса, нежного йогурта и пряного масла.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

макароны — 300 г;

говяжий фарш — 300 г;

натуральный густой йогурт без сахара — 250 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

томатная паста — 1 ч. л.;

сушёная мята — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Лучше всего подойдут короткие макароны: рожки, ракушки или небольшие трубочки. Они хорошо удерживают соус, поэтому блюдо получается особенно сочным.

Йогурт желательно выбрать без добавок, с густой однородной текстурой. Сладкие питьевые йогурты для этого рецепта не подходят.

Как приготовить макароны по-турецки

Поставьте на огонь кастрюлю с водой, посолите и доведите до кипения. Отварите макароны согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте. Пока варятся макароны, мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте его 3–4 минуты до мягкости. Добавьте фарш, разбейте крупные комочки лопаткой и готовьте около 8–10 минут, пока мясо полностью не прожарится, а лишняя жидкость не испарится. Положите томатную пасту, половину паприки, соль и чёрный перец. Перемешайте и прогрейте ещё 1–2 минуты. Если фарш получается слишком сухим, добавьте пару ложек воды от варки макарон. В отдельной миске соедините йогурт с измельчённым чесноком и небольшой щепоткой соли. Перемешайте до однородности. Йогурт лучше заранее достать из холодильника, чтобы он не был слишком холодным. В небольшой сковороде растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте оставшуюся паприку и сушёную мяту, перемешайте и прогрейте 15–20 секунд. Следите, чтобы специи не подгорели. Слейте воду с макарон, оставив несколько столовых ложек жидкости на случай, если потребуется сделать блюдо сочнее. Разложите горячие макароны по тарелкам. Сверху добавьте чесночный йогурт, затем обжаренный фарш. Полейте всё ароматным маслом с паприкой и мятой. Подавайте сразу, пока макароны и мясо остаются горячими.

Почему чесночный йогурт так хорошо подходит к макаронам

На первый взгляд сочетание макарон и холодного кисломолочного соуса кажется необычным. Но именно контраст вкусов делает блюдо интересным.

Йогурт добавляет приятную кислинку и смягчает насыщенный вкус обжаренного фарша. Чеснок придаёт соусу выразительный аромат, а сливочное масло с паприкой объединяет все ингредиенты.

При этом йогурт не нужно нагревать на сковороде. При сильном нагревании он может свернуться и потерять гладкую текстуру. Гораздо лучше добавлять его непосредственно перед подачей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если йогуртовый соус получился слишком густым, вмешайте в него одну-две чайные ложки остывшей воды. Он станет более нежным и равномерно распределится по макаронам. А чеснок лучше натирать на мелкой тёрке, чтобы в соусе не попадались крупные кусочки.

Как разнообразить турецкий рецепт

Вместо говяжьего фарша можно использовать смесь говядины и баранины. Она придаст блюду более насыщенный мясной вкус.

Если хочется добавить остроты, положите в пряное масло щепотку хлопьев красного перца. Любителям свежей зелени подойдут петрушка или укроп, хотя сушёная мята создаёт более характерный для турецкой кухни аромат.

Есть и более лёгкий вариант без мяса. Макароны можно подать с чесночным йогуртом, пряным маслом и обжаренным луком. Получится простой ужин из доступных продуктов.

Такой способ приготовления особенно удобен, когда привычные макароны по-флотски уже надоели. Ингредиенты почти те же, но благодаря чесночному йогурту и ароматной заправке вкус получается совершенно другим.

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