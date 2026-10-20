Кулинария

Макароны больше не готовлю по-флотски: турецкий способ с чесночным йогуртом оказался неожиданно вкусным

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить макароны по-турецки с фаршем и ...

ПроКазань

Подписаться на Дзен.канал

Макароны с фаршем обычно ассоциируются с привычным блюдом по-флотски. Но в Турции есть другой вариант, в котором знакомые продукты приобретают совершенно новый вкус. Вместо томатной подливы или сливочного соуса здесь используют густой йогурт с чесноком, а сверху добавляют ароматное мясо с паприкой.

Такое блюдо напоминает знаменитые турецкие манты по сочетанию ингредиентов, но готовится гораздо проще. Не нужно замешивать тесто и лепить маленькие пельмени — достаточно отварить обычные макароны и приготовить две добавки. Получается сытный ужин с необычным сочетанием тёплого мяса, нежного йогурта и пряного масла.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

  • макароны — 300 г;

  • говяжий фарш — 300 г;

  • натуральный густой йогурт без сахара — 250 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • сливочное масло — 30 г;

  • растительное масло — 1 ст. л.;

  • сладкая паприка — 1 ч. л.;

  • томатная паста — 1 ч. л.;

  • сушёная мята — ½ ч. л.;

  • соль и чёрный перец — по вкусу.

Лучше всего подойдут короткие макароны: рожки, ракушки или небольшие трубочки. Они хорошо удерживают соус, поэтому блюдо получается особенно сочным.

Йогурт желательно выбрать без добавок, с густой однородной текстурой. Сладкие питьевые йогурты для этого рецепта не подходят.

Как приготовить макароны по-турецки

  1. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, посолите и доведите до кипения. Отварите макароны согласно инструкции на упаковке до состояния аль денте.

  2. Пока варятся макароны, мелко нарежьте лук. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжаривайте его 3–4 минуты до мягкости.

  3. Добавьте фарш, разбейте крупные комочки лопаткой и готовьте около 8–10 минут, пока мясо полностью не прожарится, а лишняя жидкость не испарится.

  4. Положите томатную пасту, половину паприки, соль и чёрный перец. Перемешайте и прогрейте ещё 1–2 минуты. Если фарш получается слишком сухим, добавьте пару ложек воды от варки макарон.

  5. В отдельной миске соедините йогурт с измельчённым чесноком и небольшой щепоткой соли. Перемешайте до однородности. Йогурт лучше заранее достать из холодильника, чтобы он не был слишком холодным.

  6. В небольшой сковороде растопите сливочное масло на слабом огне. Добавьте оставшуюся паприку и сушёную мяту, перемешайте и прогрейте 15–20 секунд. Следите, чтобы специи не подгорели.

  7. Слейте воду с макарон, оставив несколько столовых ложек жидкости на случай, если потребуется сделать блюдо сочнее.

  8. Разложите горячие макароны по тарелкам. Сверху добавьте чесночный йогурт, затем обжаренный фарш.

  9. Полейте всё ароматным маслом с паприкой и мятой. Подавайте сразу, пока макароны и мясо остаются горячими.

Почему чесночный йогурт так хорошо подходит к макаронам

На первый взгляд сочетание макарон и холодного кисломолочного соуса кажется необычным. Но именно контраст вкусов делает блюдо интересным.

Йогурт добавляет приятную кислинку и смягчает насыщенный вкус обжаренного фарша. Чеснок придаёт соусу выразительный аромат, а сливочное масло с паприкой объединяет все ингредиенты.

При этом йогурт не нужно нагревать на сковороде. При сильном нагревании он может свернуться и потерять гладкую текстуру. Гораздо лучше добавлять его непосредственно перед подачей.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если йогуртовый соус получился слишком густым, вмешайте в него одну-две чайные ложки остывшей воды. Он станет более нежным и равномерно распределится по макаронам. А чеснок лучше натирать на мелкой тёрке, чтобы в соусе не попадались крупные кусочки.

Как разнообразить турецкий рецепт

Вместо говяжьего фарша можно использовать смесь говядины и баранины. Она придаст блюду более насыщенный мясной вкус.

Если хочется добавить остроты, положите в пряное масло щепотку хлопьев красного перца. Любителям свежей зелени подойдут петрушка или укроп, хотя сушёная мята создаёт более характерный для турецкой кухни аромат.

Есть и более лёгкий вариант без мяса. Макароны можно подать с чесночным йогуртом, пряным маслом и обжаренным луком. Получится простой ужин из доступных продуктов.

Такой способ приготовления особенно удобен, когда привычные макароны по-флотски уже надоели. Ингредиенты почти те же, но благодаря чесночному йогурту и ароматной заправке вкус получается совершенно другим.

Может быть интересно:

  1. Забудьте про привычные творожные пироги: венгерский вариант с нежной начинкой удивляет с первого кусочка
  2. Курицу больше не готовлю с привычным луком и морковью: добавляю прямо на сковороду яблоки - вкус получается совершенно другим
  3. Забудьте про скучную тушёную капусту: шницели в панировке получаются хрустящими и исчезают со стола первыми
  4. Вчерашний рис больше не разогреваю на сковороде: превращаю его в итальянские аранчини с хрустящей корочкой и расплавленным сыром внутри
  5. В СССР хозяйки добавляли соду в чай: зачем это делали и стоит ли повторять

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Забудьте про сухие котлеты и отдельный гарнир: турецкий ужин из фарша и картошки готовится в одной форме

Интересное в Казани

16 часов назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

как убить борщевик

Кулинария

день назад

Капусту больше не отправляю в суп: делаю из неё пиццу, которую просят повторить

Не у нас

21 час назад

Нугуманова сняла завесу тайны с помолвки с хоккеистом «Локомотива»

художественное литьё из латуни в Москве

Кулинария

день назад

Забудьте про долгую раскатку теста: сербская гибаница с сыром получается пышной даже у новичков

Кулинария

20 часов назад

Переспелые бананы больше не выбрасываю: на сковороде они превращаются в нежный десерт с золотистой корочкой

Кулинария

день назад

В СССР хозяйки добавляли соду в чай: зачем это делали и стоит ли повторять

Не у нас

21 час назад

Создан сплав, который выдерживает 100 часов при температуре 1,1 тыс. градусов
Новости Татарстана
4 минуты назад

Текучесть кадров у мировых судей Татарстана упала вдвое — до 15%

Текучесть кадров в аппаратах мировых судей Тата...

Новости Татарстана

5 часов назад

Минниханов заслушал доклады о защите критически важных объектов

Кулинария

9 часов назад

Итальянский пирог «12 ложек» стал настоящим открытием: готовлю без весов и миксера, а тесто получается пышным и нежным

Кулинария

10 часов назад

Забудьте про обычную шарлотку: итальянский яблочный пирог с молоком получается нежным, как облако

Наука

10 часов назад

Вузы Татарстана и Шаньдуна начнут совместные программы в 2027 году
Каждые две из трёх квартир купили по специально...
Польза
40 минут назад

Каждые две из трёх квартир купили по специальной программе: «Суварстроит» подвёл итоги квартала

Кулинария

12 часов назад

Итальянцы готовят пирог, который специально ломают руками: сбризолона получается рассыпчатой и ароматной

Новости Татарстана

12 часов назад

М-7 под Алабугой перекроют ночью 20 и 21 октября

Новости Татарстана

14 часов назад

Аферисты пугают пенсионеров Татарстана цифровым рублем и требуют код из СМС
Школа без лишней гонки: как сохранить качество ...
Интересное в Казани
5 дней назад

Школа без лишней гонки: как сохранить качество обучения и оставить время на жизнь