Фигуристам вдвое сократили призовые на этапах Гран-при РФ

В российском фигурном катании существенно уменьшились денежные вознаграждения за призовые места на этапах национальной серии Гран-при. В сезоне 2026/2027 спортсмены будут получать вдвое меньше, чем в предыдущие годы. Изменения коснулись обладателей золотых, серебряных и бронзовых наград. Об этом сообщает Sport24.

Новые размеры выплат стали известны после проведения первого этапа соревнований в Казани. Турнир состоялся в октябре 2026 года и позволил оценить, насколько изменилось денежное поощрение фигуристов, занявших места на пьедестале.

Согласно опубликованным сведениям, победителям казанского этапа выплатили по 250 тысяч рублей. Спортсмены, завершившие выступления на второй позиции, получили по 150 тысяч рублей. За третье место предусмотрено вознаграждение в размере 100 тысяч рублей.

Для сравнения, начиная с сезона 2022/2023 действовали значительно более высокие суммы. Обладателям золотых медалей полагалось 500 тысяч рублей, серебряным призерам — 300 тысяч, а бронзовым — 200 тысяч рублей.

Таким образом, размер денежного поощрения уменьшился ровно на 50% для каждой из трех призовых позиций. Победители теперь недополучают по 250 тысяч рублей относительно прежних условий, занявшие второе место — по 150 тысяч, а спортсмены на третьей строчке — по 100 тысяч рублей.

При этом порядок распределения вознаграждений среди участников парных дисциплин остался прежним. Фигуристы, выступающие в спортивных парах и танцах на льду, делят установленную сумму на двух партнеров.

Следовательно, за победу в парном разряде каждый участник дуэта получает по 125 тысяч рублей. При втором месте индивидуальная доля составляет 75 тысяч рублей, а при третьем — 50 тысяч рублей.

Следующие соревнования национальной серии запланированы в Санкт-Петербурге. Второй этап Гран-при России должен пройти с 22 по 26 октября 2026 года.

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