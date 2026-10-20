В HSBC допустили, что через 5 лет Ормузский пролив станет «ненужным»

Ормузский пролив, через который проходят важнейшие маршруты поставок нефти и газа, может утратить свое стратегическое значение в течение ближайших пяти лет. Такой прогноз озвучил генеральный директор британской банковской группы HSBC Жорж Эльхедери. По его мнению, развитие альтернативной транспортной инфраструктуры позволит странам Персидского залива значительно сократить зависимость от этого морского пути. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соответствующее заявление руководитель финансовой организации сделал 20 октября во время международного делового форума в Дубае. Выступая перед участниками мероприятия, Эльхедери рассказал о перспективах экономического развития ближневосточного региона на фоне продолжающегося военного противостояния.

По словам главы банка, нынешняя нестабильность вынуждает государства Персидского залива пересматривать подходы к организации перевозок энергоресурсов. Особое внимание уделяется созданию транспортных направлений, которые позволят доставлять нефть и газ к морским терминалам, минуя Ормузский пролив.

Эльхедери отметил, что для реализации таких проектов потребуются значительные финансовые вложения. В частности, речь идет о строительстве и расширении сети энергетических трубопроводов, соединяющих районы добычи углеводородов с портовой инфраструктурой.

Руководитель финансовой группы выразил уверенность, что страны региона обладают возможностями для восстановления экономики и дальнейшего роста даже в условиях сохраняющейся напряженности.

При этом он подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование военного конфликта. Однако независимо от развития политической ситуации инвестиции в новые транспортные маршруты могут существенно изменить сложившуюся систему поставок энергоресурсов.

По оценке Эльхедери, приблизительно через пять лет необходимость использования Ормузского пролива для значительной части перевозок может исчезнуть благодаря появлению альтернативных путей.

Подобные изменения, считает глава банковской группы, помогут государствам Персидского залива уменьшить последствия военного противостояния и повысить устойчивость своих экономик.

Ормузский пролив традиционно играет важную роль в международной торговле энергетическим сырьем. Через него осуществлялись поставки значительных объемов нефти и сжиженного природного газа на мировые рынки.

Однако военные действия на Ближнем Востоке продемонстрировали уязвимость транспортного коридора, находящегося в непосредственной близости от территории Ирана. Угроза нападений на суда и ограничения судоходства заставляют участников рынка рассматривать другие способы вывоза продукции.

Обострение ситуации в регионе произошло после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года.

В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривавший прекращение боевых действий. Договоренности распространялись также на противостояние в Ливане.

Тем не менее в ночь на 8 июля американская сторона возобновила масштабные удары по иранской территории. Власти США объяснили свои действия предполагаемым нарушением Тегераном достигнутых соглашений, касающихся Ормузского пролива.

В дальнейшем Вашингтон обозначил переход к преимущественно экономическим мерам давления на Иран, включая санкционные ограничения. Однако 10 октября американский президент вновь допустил возможность нанесения ударов по исламской республике.

На фоне этих событий страны Персидского залива продолжают искать способы обеспечения стабильных поставок нефти и газа независимо от обстановки в районе Ормузского пролива.

По мнению Жоржа Эльхедери, масштабные вложения в трубопроводную и портовую инфраструктуру способны в течение нескольких лет изменить энергетическую логистику региона. При этом его заявление остается прогнозом, а не подтвержденным решением об отказе от использования пролива.

Может быть интересно: