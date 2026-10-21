Не у нас

Что строго запрещено делать 22 октября, дабы болезни обошли стороной

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

22 октября 2026 года православные верующие вспоминают апостола Иакова Алфеева, а в народном календаре отмечается Яков Дровопилец, известный также как Яков Студеный. С этой датой связано множество старинных обычаев, бытовых правил и поверий. Наши предки считали, что некоторые поступки в этот день способны привлечь неприятности, болезни и финансовые затруднения. О традициях праздника сообщает ЯСИА.

На Руси 22 октября было принято посвящать последним приготовлениям к наступлению зимних холодов. К этому времени основные осенние сельскохозяйственные работы подходили к завершению, поэтому жители деревень уделяли особое внимание запасам топлива и продовольствия.

Название Дровопилец появилось благодаря обычаю заготавливать древесину для отопления жилищ. Мужчины отправлялись в лес, где рубили деревья и готовили поленья на предстоящую зиму. Считалось, что древесина, заготовленная поздней осенью, отличается хорошими свойствами: она плотнее и суше летней, поэтому дает больше тепла при сгорании.

Существовали и народные поговорки, связывающие праздник с приближением морозов. Люди верили, что после Якова Студеного холода становятся заметно сильнее, а значит, откладывать подготовку дома к зиме уже нельзя.

Еще одним распространенным занятием был сбор последних осенних грибов. Женщины вместе с детьми ходили в лес за сыроежками и другими поздними грибами. Найденное использовали для приготовления еды или запасали на зиму, высушивая и засаливая.

Вечером семьи собирались за столом, где подавали блюда из собранных грибов, картофель и домашнюю выпечку. Такой ужин символизировал окончание грибного сезона и завершение осенних хлопот.

Особое место в традициях Якова Дровопильца занимали запреты, которые, согласно народным представлениям, помогали избежать бед и сохранить благополучие семьи.

Одно из поверий касалось посещения родственников и знакомых. Отправляться в чужой дом без небольшого подарка или угощения считалось плохой приметой. Люди опасались, что подобное поведение может обернуться конфликтами с хозяевами и денежными потерями.

Также 22 октября старались не браться за новые проекты и ответственные начинания. По старинным представлениям, дела, начатые на Якова Студеного, могли закончиться неудачей и не принести ожидаемого результата.

Отдельный запрет распространялся на починку одежды и обуви. Предки верили, что ремонт вещей в этот день способен привлечь недомогания. Поэтому подобные домашние заботы предпочитали переносить на другое время.

Не рекомендовалось предаваться унынию, вспоминать неприятные события и сожалеть о прошлом. Согласно поверьям, отрицательные переживания могли стать причиной новых трудностей. Вместо этого люди старались сохранять спокойствие и не допускать ссор.

Особенно нежелательным считалось употребление грубых и бранных слов. Существовало убеждение, что сквернословие 22 октября может негативно отразиться на здоровье человека. Причем избегать следовало не только произнесенных вслух оскорблений, но и недобрых мыслей.

Еще одно суеверие было связано со сновидениями. На Якова Дровопильца не советовали рассказывать окружающим о приснившемся, прежде всего если сон оказался тревожным или неприятным. В народе опасались, что пересказанное ночное видение может воплотиться в действительности.

Таким образом, традиции 22 октября объединяли повседневные хозяйственные заботы и многочисленные поверья. Одни обычаи были связаны с подготовкой к зиме, другие отражали стремление людей оградить семью от несчастий и сохранить достаток в доме.

Может быть интересно:

  1. Из остатков макарон готовлю ужин за копейки: снаружи хрустящая корочка, а внутри нежная начинка
  2. Капусту больше не тушу просто так: заливаю тестом и готовлю пышный пирог прямо на сковороде
  3. Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти лепёшки из картошки: хрустят как чипсы, а внутри нежнее пюре
  4. Рис больше не разогреваю на следующий день: превращаю его в итальянские суппли с расплавленной начинкой
  5. Сосиски больше не варю и не жарю просто так: прячу их в картофельное пюре и получаю необычный ужин с золотистой корочкой

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

19 часов назад

В HSBC допустили, что через 5 лет Ормузский пролив станет «ненужным»

Интересное в Казани

7 часов назад

Кладбища Казани уходят в онлайн: рассказываем, что это меняет для семей и почему вызывает вопросы

как избавиться от плесени в стиральной машине

Не у нас

день назад

Россияне обсуждают 10 направлений для отдыха без загранпаспорта в Новый год

Интересное в Казани

2 дня назад

«Списывал на усталость»: рассказываем, какие мужские болезни в Казани развиваются годами без симптомов

коррекция шеллака в Москве

Кулинария

день назад

Испанцы превращают картофель и яйца в толстый пирог на сковороде: готовлю тортилью без духовки на завтрак за пару минут

Не у нас

19 часов назад

АПС хочет, чтобы ЕС снял санкции против газа из России из-за роста цен

Кулинария

17 часов назад

Забудьте про жарку и литры масла: немецкие котлеты в духовке получаются сочными, нежными и с аппетитной корочкой

Кулинария

7 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти лепёшки из картошки: хрустят как чипсы, а внутри нежнее пюре

Кулинария

22 часа назад

Бананы больше не добавляю в кашу и выпечку: заворачиваю в обычный лаваш и за 10 минут получаю десерт с карамельной корочкой
Лайфхаки
52 минуты назад

4 приёма для картофеля без глубокой перекопки и лишних подкормок

Как вырастить картофель без глубокой перекопки:...

Кулинария

час назад

Макароны надоели даже детям: превратила их в необычные котлетки, и тарелки опустели за минуты

Гид по Казани

3 часа назад

Кофе, десерты и разговоры: ваш кофейный маршрут по Казани

Польза

час назад

Т2 – лидер по сети 5G: статистика Роскомнадзора

Новости Татарстана

час назад

Пациенты в Татарстане поставили больницам 3,9 балла из пяти
Синоптики обещают Татарстану тёплый финал октября
Новости Татарстана
час назад

Синоптики обещают Татарстану тёплый финал октября

Не у нас

2 часа назад

96% казанцев проверяют входящие письма на безопасность

Не у нас

2 часа назад

В Москве до 15 декабря принимают заявки на конкурс программ наставничества

Не у нас

2 часа назад

В России начнут популяризировать употребление рыбы для профилактики заболеваний
Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90...
Польза
6 дней назад

Прогноз по рублю: ВТБ допустил ослабление до 90 руб./$ к концу следующего года