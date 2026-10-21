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Нефтяники ХМАО запустили первый в РФ электрический флот гидроразрыва пласта

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Компания «Газпром нефть» завершила первые в России испытания комплекса для гидроразрыва пласта, оснащенного электрическими насосами высокого давления. Проверка оборудования состоялась на Южно-Приобском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе и показала положительные результаты. За время испытаний нефтяники выполнили 28 операций, добившись сокращения производственных расходов и углеродного следа по сравнению с использованием дизельных установок. Об этом сообщает Агентство нефтегазовой информации.

Технология гидроразрыва пласта применяется для увеличения объемов добычи на месторождениях, находящихся в эксплуатации продолжительное время. Кроме того, она позволяет извлекать нефть из залежей, разработка которых осложняется особенностями геологического строения.

Принцип метода заключается в подаче специальной жидкости в нефтеносные породы, расположенные на глубине нескольких километров. Под воздействием высокого давления в пласте образуются дополнительные трещины, создающие пути для поступления нефти к добывающей скважине.

Особенностью испытанного оборудования стало использование электрических двигателей вместо традиционных дизельных. Энергоснабжение комплекса может осуществляться как от внешних электросетей, так и от собственных энергетических установок. При этом для выработки электричества допускается применение попутного нефтяного газа.

Переход на электрическую тягу обеспечивает сразу несколько производственных преимуществ. В частности, операторы получают возможность более точно и плавно изменять режим работы насосного оборудования. Одновременно снижается шум при проведении технологических операций.

Дополнительная экономия достигается благодаря отказу от необходимости организовывать доставку дизельного топлива к месту выполнения работ и создавать запасы для его хранения. По результатам проведенных испытаний компания также зафиксировала уменьшение углеродного следа.

Заместитель начальника департамента по газу и энергетике «Газпром нефти» Илья Баранов отметил, что применение электроэнергии при гидроразрыве позволяет решать не только задачу сокращения затрат. По его словам, такой подход дает возможность эффективнее использовать попутный нефтяной газ на энергетических объектах компании.

Представитель предприятия пояснил, что объединение газовой и электрической инфраструктуры способствует повышению экономической эффективности освоения трудноизвлекаемых нефтяных запасов. Одновременно подобная организация производственных процессов позволяет уменьшать воздействие на окружающую среду.

Генеральный директор «Газпромнефть-Хантоса» Дмитрий Колупаев подчеркнул важность технологии гидроразрыва для нефтедобывающей отрасли. Без ее применения освоение значительной части зрелых месторождений и залежей со сложными условиями добычи было бы невозможным.

Руководитель предприятия сообщил, что ежегодно на производственных объектах «Газпромнефть-Хантоса» проводится свыше двух тысяч операций гидроразрыва пласта.

Колупаев также обратил внимание на экономические результаты электрификации оборудования. Сокращение расходов при выполнении таких работ повышает рентабельность нефтедобывающих проектов. Это, в свою очередь, расширяет возможности по вовлечению дополнительных запасов углеводородов в промышленную разработку.

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