Более 10 тысяч жителей Татарстана ежемесячно закрывают больничные дистанционно через мессенджер «Макс». Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Андрей Ефремов.

Механизм работает так: на приеме врач, убедившись в легкой форме ОРВИ, предлагает пациенту провести следующую консультацию по видеосвязи. Если человек согласен, в мессенджере создается запись, а за сутки и за 15 минут до начала приходят напоминания. В назначенное время доктор связывается с пациентом, оценивает его состояние и при отсутствии опасений закрывает больничный лист. Электронный документ автоматически направляется работодателю.

По словам Ефремова, такой формат удобен тем, что не нужно ехать в поликлинику, а также исключается риск повторного заражения. Особенно это актуально для жителей отдаленных сел. Всего через «Макс» проведено около 136 тысяч телемедицинских консультаций и закрыто свыше 100 тысяч больничных.

Кроме того, в этом году через мессенджер к врачам записались более 300 тысяч татарстанцев. При этом свыше половины всех записей к медикам проходит через «Госуслуги Татарстана». В «Максе» также приходят уведомления о результатах анализов, а записать можно и ребенка, и пожилых родителей.