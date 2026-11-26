Госдума в первом чтении одобрила законопроект, согласно которому расследованием преступлений, связанных с незаконным взысканием долгов с граждан, займутся судебные приставы. Сейчас такие дела находятся в ведении МВД. Новые полномочия планируется передать дознавателям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), которая уже контролирует работу коллекторских, кредитных и микрофинансовых организаций.

Депутат Госдумы от Татарстана Амир Хамитов в беседе с «Татар-информом» пояснил, что это позволит объединить контрольные и следственные функции в одном ведомстве. ФССП уже получает жалобы граждан, проверяет деятельность взыскателей и привлекает нарушителей к административной ответственности. По мнению парламентария, такой подход поможет быстрее выявлять признаки преступлений и принимать решения.

«Человек может оказаться в сложной финансовой ситуации, потерять работу или столкнуться с непредвиденными расходами. Но даже если у него есть просроченная задолженность, это не означает, что он должен терпеть угрозы, оскорбления, психологическое давление или незаконное вмешательство в личную жизнь», — отметил Хамитов.

Масштаб проблемы подтверждает статистика: за 2024–2025 годы приставы провели более 16 тыс. административных расследований и выписали 8,2 тыс. штрафов на сумму почти 590 млн рублей. Ежегодно в территориальные управления ФССП поступает от 30 до 35 тыс. жалоб на нарушения при взыскании долгов. Передача полномочий также снизит нагрузку на МВД и обеспечит единые правила взыскания.