Куриное филе можно превратить в эффектное горячее блюдо, если спрятать его вместе с грибной начинкой в слоёное тесто. После выпекания получаются небольшие золотистые мешочки с хрустящей оболочкой, внутри которых скрывается сочное мясо, ароматные шампиньоны и расплавленный сыр.

Куриные «Сюрпризы» отлично подойдут для новогоднего ужина. Их удобно подавать порционно, а для приготовления не понадобятся редкие продукты или сложные кулинарные приёмы. Самое интересное — гости узнают, что находится внутри, только после первого разреза.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

Для основы:

куриное филе — 600 г;

слоёное бездрожжевое тесто — 500 г;

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 120 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сливочный творожный сыр — 100 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

паприка — 1 ч. л.

Для смазывания:

яйцо — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.;

кунжут — 1 ст. л.

Как приготовить сочную курицу с грибами

Куриное филе промокните бумажными полотенцами и нарежьте небольшими кубиками. Посолите мясо, добавьте паприку и чёрный перец. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте курицу небольшими порциями до лёгкой золотистой корочки. Внутри она пока не должна оставаться сырой после окончательного приготовления. Переложите мясо на тарелку. Шампиньоны нарежьте небольшими кубиками, лук мелко порубите. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и готовьте около 7–10 минут, пока лишняя жидкость не испарится. Измельчите чеснок и добавьте к грибам. Снимите сковороду с огня, соедините грибы с курицей и полностью остудите смесь. Добавьте творожный сыр и натёртый твёрдый сыр. Перемешайте до получения густой начинки.

Она должна быть плотной, чтобы не вытекать из теста во время запекания.

Как сформировать куриные «Сюрпризы»

Разморозьте слоёное тесто согласно инструкции на упаковке, не допуская его перегрева. Слегка присыпьте рабочую поверхность мукой. Раскатайте тесто в пласт толщиной около 3 мм. Нарежьте его на шесть одинаковых квадратов размером примерно 15 × 15 см. В центр каждого квадрата выложите порцию курино-грибной начинки. Поднимите все четыре угла теста к центру. Соедините края и тщательно защипните их, чтобы получился небольшой закрытый мешочек. Слегка скрутите верхушку и придайте заготовке аккуратную форму. Переложите мешочки на противень, застеленный пергаментом, швом вверх. Оставьте между ними небольшое расстояние, поскольку тесто увеличится во время выпекания.

Если хочется сделать оформление более праздничным, из обрезков теста можно вырезать небольшие листочки или звёздочки и прикрепить их к верхушкам.

Как добиться хрустящей золотистой оболочки

Разогрейте духовку до 200 °C.

Яйцо взбейте с молоком и аккуратно смажьте поверхность каждого мешочка. Сверху посыпьте кунжутом.

Поставьте противень на средний уровень духовки и выпекайте примерно 25–35 минут до красивого золотистого оттенка.

Готовность куриной начинки необходимо проверить отдельно: температура в центре самого крупного кусочка мяса должна достигнуть 74 °C.

Если тесто уже хорошо подрумянилось, а начинка ещё не прогрелась, прикройте мешочки фольгой и продолжите приготовление при 180 °C.

После духовки оставьте закуску на 5 минут, чтобы сырная начинка немного стабилизировалась.

Почему начинка получается сочной

Главная особенность рецепта — сочетание куриного филе, грибов и двух видов сыра.

Курица отвечает за сытность, шампиньоны добавляют аромат, а творожный сыр делает начинку мягкой и сливочной.

Твёрдый сыр при нагревании плавится и соединяет ингредиенты между собой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте грибную начинку в тесто горячей. Сначала полностью остудите её, иначе слоёная оболочка начнёт размягчаться ещё до духовки. Также обязательно выпаривайте жидкость из шампиньонов: именно избыток влаги чаще всего мешает получить хрустящее тесто.

Чем можно разнообразить начинку

Куриные «Сюрпризы» легко приготовить с разными наполнителями.

С ветчиной. Добавьте к курице немного мелко нарезанной ветчины и моцареллы.

С черносливом. Положите в начинку 40–50 г измельчённых сухофруктов. Они добавят приятную сладковатую нотку.

С болгарским перцем. Используйте небольшое количество красного перца, предварительно обжаренного с грибами.

Со шпинатом. Добавьте горсть измельчённого шпината, предварительно удалив лишнюю влагу.

Как красиво подать блюдо на Новый год

Куриные «Сюрпризы» лучше всего смотрятся на большом плоском блюде.

Разложите золотистые мешочки по кругу, а в центре разместите веточки розмарина или петрушки.

Для праздничного оформления подойдут помидоры черри, зёрна граната и несколько листьев салата.

Рядом можно поставить небольшую соусницу с чесночным или сливочно-сырным соусом.

Каждый мешочек уже представляет собой отдельную порцию, поэтому разрезать блюдо на части не придётся.

Можно ли приготовить заранее

Чтобы не проводить весь день на кухне 31 декабря, начинку можно приготовить накануне.

После полного остывания переложите её в закрытый контейнер и уберите в холодильник при температуре не выше +4 °C.

Сформированные мешочки лучше выпекать непосредственно перед праздничным ужином. Если подготовили их заранее, держите заготовки в холодильнике и не оставляйте надолго при комнатной температуре.

Готовые «Сюрпризы» лучше подавать свежими, пока тесто сохраняет хрустящую текстуру. Если они остыли, разогрейте их в духовке при 170 °C в течение 5–8 минут, до полного прогревания начинки.

Куриные «Сюрпризы» в слоёном тесте — эффектная альтернатива привычной запечённой курице. Сочная мясная начинка, ароматные грибы, нежный сыр и золотистая оболочка превращают доступные продукты в праздничное горячее. А необычная форма добавляет блюду интригу: каждый гость сможет открыть собственный съедобный сюрприз.

Может быть интересно: